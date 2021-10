“Il sogno di diventare padre c’è”, l’amatissimo attore si mette a nudo: la rivelazione in diretta a Verissimo, nel corso dell’ultima puntata.

Un doppio appuntamento imperdibile, quello con Verissimo. L’amatissima trasmissione condotta da Silvia Toffanin è tornata in onda con una bellissima sorpresa: non va in onda solo di sabato pomeriggio, ma anche di domenica! Tantissimi i personaggi che, a cuore aperto, si raccontano nel talk, ripercorrendo le fasi salienti della loro carriera e delle loro vita privata.

Nell’ultima puntata, in onda domenica 3 ottobre, tra gli ospiti anche uno degli attori italiani più amati di sempre. Durante il suo racconto, l’attore ha raccontato di avere il desiderio di diventare padre. Scopriamo le sue emozionanti parole.

“Il sogno di diventare padre c’è”, la rivelazione dell’amatissimo attore a Verissimo

Gabriel Garko è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo. L’attore si è raccontato a 360 gradi, proprio un anno esatto dopo la sua ultima intervista nello studio di Silvia Toffanin. Dal coming out al GF Vip al ricordo del suo papà, Gabriel ha aperto il suo cuore, confessando il desiderio di diventare genitore.

“Tante volte ci ho pensato, faccio il calcolo, ho 49 anni. Penso anche che sarei un buon papà, perché i bambini mi piacciono tanto e mi piace proprio l’educazione che si può trasmetterei ai bambini.”, spiega Gabriel, non nascondendo però di avere paura a causa della società attuale in cui viviamo. “Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita in un futuro che non sappiamo come sarà, perché è un mondo un po’ strano. Però si, il desiderio c’è, mi piacerebbe un sacco.”

Gabriel continua spiegando che in Italia non sarebbe possibile ricorrere alla maternità surrogata e che dovrebbe recarsi quindi all’estero: “Nel momento in cui ci penserò seriamente, che sarà entro quest’anno, perché non è che posso fermare il mio mento..in quel momento mi documenterò bene”. Gabriel aggiunge che, se avesse potuto, avrebbe adottato da single: “Dovrebbero cambiare alcune leggi in Italia”.

Alla domanda di Silvia Toffanin sulla sua situazione sentimentale, Gabriel ammette: “Non sono single.” L’attore, pur non amando parlare molto del suo privato, racconta che questa relazione è iniziata da poco, ma procede molto bene. ” Mi piace molto, non c’entra nulla con la mia professione, ha 36 anni… mi piace molto!”. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a Gabriel per questo nuovo amore.