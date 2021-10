Duro colpo per Enrico Papi: il conduttore reagisce così, incredibile

Duro colpo per Enrico Papi, il conduttore ha reagito così: di seguito vi riportiamo le parole del presentatore

Brutto colpo per Enrico Papi e la sua trasmissione. Il conduttore, però, sembra non aver reagito male, anzi, il suo messaggio ha sorpreso il pubblico e la concorrenza. Di seguito vi riportiamo le parole del conduttore scritte sui social.

Enrico Papi, duro colpo: la sua reazione incredibile

Enrico Papi è un conduttore televisivo che ha esordito in Rai alla fine degli anni ottanta. Il presentatore è poi passato a Mediaset a metà degli anni novanta, divenendo uno dei volti storici di Italia 1. Per l’emittente televisiva ha condotto programmi di successo come Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. È poi passato a Sky Italia, prima di fare ritorno a Mediaset.

Quest’anno è al timone di Scherzi a parte, storico programma televisivo che è tornato in onda dopo un periodo di stop. La trasmissione all’inizio ha avuto successo, ma poi non ha saputo tenere il confronto con la fiction I bastardi di Pizzofalcone, in onda contemporaneamente su Rai 1.



La scorsa domenica, ad esempio, i dati sugli ascolti sono stati veramente schiaccianti. Per il programma di Papi non c’è stato scampo. La serie televisiva in onda su Rai Uno ha stravinto. “I Bastardi di Pizzofalcone” ha interessato 3.994.000 spettatori pari al 19.13% di share, mentre su Canale 5 la quarta puntata di “Scherzi a Parte” è stata vista da 2.914.000 spettatori con uno share del 14.43% .

Il conduttore, però, non demorde e la sua reazione ha sorpreso veramente tutti. Papi ha infatti commentato gli ascolti su Twitter, scrivendo: “Complimenti a Rai Uno e ad Alessandro Gassman. Mi piacciono e mi divertono le sfide“.