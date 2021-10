Un debutto con fuochi d’artificio per Elodie che ieri sera, 5 ottobre, ha dato il via alla nuova edizione de Le Iene al fianco di Nicola Savino: vi sveliamo i dettagli dei suoi look!

Ieri, martedì 5 ottobre, è partita la nuova edizione de Le Iene. Lo show di intrattenimento ha regalato servizi, inchieste e scherzi ai telespettatori Mediaset. Ad accompagnare Nicola Savino e la Gialappa’s Band, l’incantevole Elodie! Il programma ha scelto 10 donne che saliranno sul palco in qualità di co conduttrici, una per ogni serata! Il debutto è toccato all’artista romana: dopo l’esperienza a Sanremo, ancora una volta è tornata nel piccolo schermo come conduttrice. Ha dato il via alla nuova edizione de Le Iene indossando l’iconico smoking nero, simbolo del programma: ha proseguito la serata cambiando look. Vi sveliamo i dettagli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Le Iene, Elodie lascia il segno nella prima puntata dello show: dall’iconico smoking al look rosso fuoco, i dettagli

Elodie Di Patrizi è stata la prima co conduttrice della nuova edizione de Le Iene. Martedì 5 ottobre lo show è ripartito e come sempre, ha regalato una super serata ricca di intrattenimento ed informazione.

Leggi anche Le Iene, Nicola Savino: “Vorrei che tornasse Alessia Marcuzzi&”, la confessione spiazza tutti

Per dare il via al programma Elodie ha scelto l’iconico completo smoking, il tradizionale look da ‘iena’. Tailleur total black con cravatta, camicia bianca ed un paio di decolletè neri con tacco a spillo sono i dettagli del primo outfit della serata.

‘Primo’ perchè non è stato l’unico: Elodie nel corso della serata si è cambiata! Con un magnifico look rosso fuoco ha lasciato decisamente il segno.

Elodie veste Versace: un mini abito con spalline color rosso fuoco e le iconiche zeppe ai piedi hanno reso la star italiana davvero incantevole! Con quale dei due look l’avete preferita?