Sandra Lee è la mitica dottoressa Pimple Popper, meglio conosciuta anche come dottoressa schiacciabrufoli: sapete quanto guadagna?

Dopo il dottor Nowzaradan, è lei la regina di Real Time: la dottoressa Pimple Popper, meglio conosciuta anche col nome ‘dottoressa schiacciabrufoli’. In onda su Canale 31, la bellissima Sandra Lee è una dermatologa che risolve i casi più estremi della pelle. Che siano brufoli o molto altro ancora, la splendida new yorkese è pronta a trovare la soluzione per ogni cosa. E riesce ad uscirne sempre vittoriosa.

In attesa, però, di scoprire cosa succederà nel corso delle puntate che andranno in onda questa sera e nelel prossime settimane e, soprattutto, di scoprire quali saranno i casi che Sandra Lee avrà davanti agli occhi, siete pronti a scoprire ogni cosa su di lei? Ad esempio, vi siete mai chiesti quanto guadagna? Oltre ad essere la dottoressa Pimple Popper, Sandra Lee è un’affermatissima ed amatissima dermatologa. A questo punto, quindi, ci chiediamo: a quanto ammonta il suo patrimonio? Siete pronti a saperlo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Quanto guadagna la dottoressa Pimple Popper?

Insieme a tutti i pazienti che le chiedono un disperato aiuto, anche la bellissima Sandra Lee è la protagonista indiscussa della trasmissione ‘La dottoressa Pimple Popper’. Dermatologa affermata ed amatissima, la splendida new yorkese vanta di un successo davvero clamoroso. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti sanno a quanto ammonta il suo patrimonio. Vi siete mai chiesti, ad esempio, quanto guadagna? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche e, vi anticipiamo, non l’avreste mai immaginato!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Sandra Lee oltre a percepire uno stipendio proveniente dalle sue visite specialistiche, che a quanto pare partirebbero da un minimo di 120 dollari, la dermatologa abbia un’entrata derivante anche dai suoi video pubblicati su Youtube, che sono seguitissimi e, quindi, cliccatissimi, e una linea di prodotti per la cura della pelle. Ma non solo. Impossibile dimenticare il suo libro, che ovviamente le ha portato un grosso introito. Pensate, sul web, si legge che abbia un patrimonio di ben 5 milioni di dollari. Però, sia chiaro: si tratta di rumors. Quindi, non c’è nulla di confermato.

L’avreste mai detto?