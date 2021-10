Era Maria in “Un medico in famiglia”: com’è diventata oggi Margot Sikabonyi

Ve la ricordate Maria di “Un medico in famiglia”? In questo articolo vi mostriamo com’è diventata oggi Margot Sikabonyi

Chi si ricorda di Maria di “Un medico in famiglia”? Il suo personaggio era uno dei principali della serie televisiva. Da allora n’è passata di acqua sotto i ponti. In questo articolo vi mostriamo com’è oggi Margot Sikabonyi.

Com’è diventata oggi Maria di “Un medico in famiglia”

Un medico in famiglia è una serie televisiva italiana basata sul format della serie spagnola “Médico de familia”. La serie tv è andata in onda su Rai 1 dal 6 dicembre 1998 al 24 novembre 2016 e narra le vicende della famiglia Martini, inizialmente composta da un medico vedovo con tre figli e da suo padre.

Con il passare delle stagioni, il nucleo familiare ha subito profondi cambiamenti. Gli unici tre attori presenti ininterrottamente dalla prima all’ultima stagione sono Milena Vukotic, Eleonora Cadeddu e Paolo Sassanelli. Tra gli altri attori che hanno ricoperto ruoli da protagonisti ricordiamo sicuramente Lino Banfi, Giulio Scarpati, Lunetta Savino e Margot Sikabonyi.

Quest’ultima ha vestito i panni di Maria Martini, primogenita di Lele e della defunta Elena. L’attrice ha figurato dalla prima alla nona stagione. All’inizio della serie televisiva ha tredici anni. Nel corso delle stagioni, Maria vive tanti amori, ma sicuramente il più importante è quello con Guido Zanin.

La serie tv de “Un medico in famiglia” ha sicuramente regalato un gran successo a Margot Sikabonyi. L’attrice, dopo l’esperienza sul cast con Lino Banfi e Giulio Scarpati, è stata protagonista anche con Boris, Rex, Il commissario Nardone e tante altre serie televisive di successo. Ha partecipato inoltre anche a Ballando con le stelle nel 2011. Da tempo, però, non figura in televisione.

Guardando le foto postate sul suo account Instagram, notiamo che Margot non è assolutamente cambiata. Nonostante siano passati alcuni anni, la sua bellezza non è assolutamente sfiorita. La Sikabonyi è sempre uno splendore e ci auguriamo di vederla presto sul piccolo schermo.