Da Uomini e Donne al GF Vip, “mi sono proposto quest’anno”: l’ex tronista si candida

A Rtl102.5 News e ai microfoni di Leggo, l’ex di Uomini e Donne ha rivelato un retroscena su una sua eventuale partecipazione al GF Vip.

Il suo percorso a Uomini e Donne fu uno dei più travagliati ma anche dei più seguiti. Alla trasmissione di Maria De Filippi arrivò prima come corteggiatore, ma un clamoroso colpo di scena, annullò la gioia di essere stato scelto dalla tronista.

Gli fu allora offerto di salire sul trono: parliamo di Luigi Mastroianni, amatissimo ex protagonista del famoso dating show di Canale 5 e, suo malgrado, dello ‘scandalo’ che vide coinvolta l’ex tronista Sara Affi Fella. Quest’ultima lo scelse come fidanzato, ma dopo poco dalla loro uscita dal programma, si scoprì che Sara in realtà non si era mai lasciata col suo ex.

Ad ogni modo, oggi Luigi è felice accanto alla sua nuova ragazza, Anna, che vive lontana dai riflettori. Ancora molto seguito dai fan, il bel siciliano ha raccontato ai microfoni di Rtl 102.5 e a quelli di Leggo, un retroscena che riguarda il GF Vip. Vediamo di cosa si tratta!

Ex tronista di Uomini e Donne si candida al GF Vip: “Vorrei mettermi in gioco”

Ospite del programma “Trends&Celebrities”, condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, Mastroianni tra le altre cose ha parlato anche del legame con la fidanzata Anna.

Inoltre ha risposto ai giornalisti di Leggo sulle dichiarazioni fatte nella scorsa edizione del GF Vip dall’ex concorrente Andrea Zelletta. Quest’ultimo aveva raccontato che Luigi aveva partecipato ai provini per il reality l’anno scorso, ma a quanto pare non sarebbe così.

“Non so perché Andrea, che è anche un mio amico, abbia detto così – ha risposto Mastroianni – lo scorso anno non ho fatto nessun provino. Io mi sono proposto per la prima volta quest’anno, però non vi nascondo che vorrei mettermi in gioco”.

Secondo voi, come se la caverebbe Luigi nella casa più spiata d’Italia?