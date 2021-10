Uomini e Donne, “Volevo lasciare lo studio”: confessione clamorosa, solo ora l’ha raccontato

La confessione della dama del trono over al Magazine di Uomini e Donne: il retroscena riguarda anche l’opinionista Tina Cipollari.

A tenere banco a Uomini e Donne, si sa, sono soprattutto i commenti coloriti della storica opinionista Tina Cipollari. Negli ultimi anni, molto spesso tali commenti sono indirizzati a Gemma Galgani, la dama torinese del trono over diventata ormai protagonista assoluta del dating show.

L’annosa ‘guerra’ tra Tina e Gemma dà origine quasi sempre a lunghissimi battibecchi nei quali è costretta a intervenire Maria De Filippi per placare gli animi. Nel mirino della Cipollari però non è finita solo Gemma: tra le vittime delle sue critiche c’è ad esempio anche Ida Platano, protagonista per molto tempo di una tormentata storia con l’ex cavaliere dal dating show Riccardo Guarnieri.

A tal proposito, in un’intervista al Magazine della trasmissione, Ida ha rivelato un particolare inedito.

Uomini e Donne, la confessione di Ida Platano: c’entrano Tina Cipollari e Gemma Galgani

Per quanto riguarda i commenti negativi della bionda opinionista, la Platano ha spiegato di non sentirsi affatto colpita: dopo le sofferenze superate nella sua vita, Ida sente di essere diventata più forte e spera che ora Tina possa riscontrare questo suo cambiamento.

La bellissima bresciana ha però ammesso di essere molto infastidita dagli attacchi della Cipollari nei confronti della Galgani alla quale è legata da una profonda amicizia. Ha infatti confessato che l’ultima volta avrebbe voluto lasciare lo studio anche se alla fine ha cambiato idea. “La nostra amicizia è solida indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno”, ha detto.

Cosa ne pensate? Vi aspettavate queste parole da parte di Ida?