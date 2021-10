E’ stata tra i personaggi di spicco del trono over di Uomini e Donne: com’è diventata e cosa fa da quando ha lasciato il programma

Impossibile dimenticare il suo percorso a Uomini e Donne: era una delle dame più corteggiate del trono over, oggi la ritroviamo così.

Da quando, oltre 10 anni fa, Maria De Filippi inaugurò a Uomini e Donne la sezione dedicata a persone più in là con gli anni alla ricerca dell’anima gemella, sono stati tanti i coloro che hanno attraversato lo studio del famoso dating show targato Mediaset.

Leggi anche————–>>>Uomini e Donne, ricordate la prima tronista in assoluto? Si è sposata: “La felicità arrivando da te”

La presenza più ‘resistente’ è senza dubbio quella della torinese Gemma Galgani, che non si è mai arresa davanti all’obiettivo di incontrare il proprio principe azzurro. Ci sono stati però altri personaggi che hanno vissuto un’esperienza abbastanza lunga nel programma e a cui il pubblico è rimasto affezionato nonostante non facciano più parte del parterre.

E’ il caso di Elga Profili, ve la ricordate? La dama ebbe una lunga e tortuosa storia con l’ex cavaliere Antonio Jorio, poi definitivamente naufragata. Chiusa quella parentesi, Elga iniziò a frequentare Samuel ma anche con lui il legame si interruppe. La dama lasciò quindi la corte di Maria De Filippi ma dopo qualche tempo tornò negli studi Elios per corteggiare Giorgio Manetti, protagonista di una travagliata storia con Gemma.

Il toscano però la rifiutò per rispetto di Gemma e da allora Elga non si è mai più presentata in trasmissione. Tanti si chiedono come sia diventata in questi anni e a cosa si stia dedicando, scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Uomini e Donne, ricordate Elga Profili del trono over? Rivederla vi stupirà

Nel corso delle stagioni passate nel dating show di Canale 5, Elga aveva menzionato più volte il suo lavoro di mediatrice legale. Dopo l’uscita da Uomini e Donne, continua ovviamente a svolgere questa professione, tema del libro che ha pubblicato.

Come si vede in questo scatto postato sul suo profilo Instagram, Elga è rimasta una bellissima donna dal fascino indiscutibile.

Leggi anche—————>>>A Uomini e Donne corteggiava Leonardo Greco, ricordate Bubi Barbieri? Cosa ha fatto dopo il programma

Si è inoltre dedicata alla pittura: tramite i propri profili social mostra le sue opere ai fan che continuano a seguirla numerosi.

Non sappiamo se Elga sia attualmente impegnata dal punto di vista sentimentale, ma chissà che non torni prima o poi a farci compagnia nel programma che l’ha resa popolare. Sono in tanti a sperarlo!