La storia di Randy a Vite al Limite ha sorpresa davvero tutti, ma cos’è successo dopo? Il cambiamento è davvero clamoroso: che choc.

Una cosa è certa: la storia di Randy ha sorpreso davvero tutti! Entrato a far parte del programma di Real time nel corso della sua quarta stagione, il giovanissimo Statum ha saputo catturare l’attenzione del pubblico per la sua incredibile storia. Perché? La risposta è piuttosto semplice: il passato che Randy ha alle spalle non è affatto pessimo. Fino ad adesso, infatti, vi abbiamo raccontato di persone con problemi familiari, violenze subite o lutti che li hanno segnati. Eventi che, da come si può chiaramente comprendere, sono piuttosto drammatici. E che inevitabilmente hanno segnato la persona, tanto da determinarne anche il peso. Ecco, la storia di Randy ha colpito ancora di più proprio perché, sin da bambino, il giovane ha vissuto una vita piuttosto tranquilla e spensierata.

Com’è stato, però, il suo percorso a Vite al Limite? E, soprattutto, com’è diventato dopo l’intervento di chirurgia bariatrica? A svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, siamo proprio noi! Di seguito, infatti, vi diremo tutto ciò che occorre sapere.

Com’è diventato Randy dopo Vite al Limite? Choc incredibile

Quando abbiamo conosciuto ed ascoltato la storia di Randy era esattamente la nona puntata della quarta stagione di Vite al Limite. Arrivato nella clinica del dottor Nowzardan con un peso di ben 297 kg, il giovanissimo del Texas ha dimostrato sin da subito di avere un forte interesse a ritornare in forma. E il risultato ottenuto dopo pochissimo tempo ce ne da ampia testimonianza.

Com’è diventato, però, oggi? A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al programma, come ritroviamo il buon Randy? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, a fine percorso a Vite al Limite, il peso sia arrivato a ben 200 kg. Davvero incredibile, vero? Avete pienamente ragione! Scopriamo, però, come appare adesso.

Insomma, un cambiamento decisamente choc, non c’è che dire! Non sappiamo ad oggi a quanto ammonti il suo peso, sia chiaro. Una cosa è certa: Randy appare in ottima forma. Siete d’accordo?