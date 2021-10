Dalle ore 15:00, come in molti di voi sapranno, si sta giocando il match tra Italia e Belgio. E soltanto una tra di loro si aggiudicherà, al momento che stiamo scrivendo il match è ancora in corso, rispettivamente il terzo e quarto posto. Chi lo conquisterà? Al momento, è ancora tutto da stabilire. A questo punto, però, ci chiediamo:Vi sveleremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: si tratta di cifre davvero incredibili.

Dopo aver stabilito chi tra Italia e Belgio si è aggiudicata il terzo e quarto posto e in attesa di scoprire chi sarà la trionfatrice della Nations League, siete curiosi di sapere cosa vince? Quello che si concluderà questa sera è un vero e proprio torneo. E, com’è giusto che sia, c’è un premio in palio. Di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che non soltanto la squadra vincitrice si aggiudicherà un trofeo in argento con un peso di circa 7,5 kg, ma anche un premio in denaro. A quanto ammonta la cifra vinta? Scopriamolo insieme. Anche se, vi anticipiamo, si parla di cifre davvero incredibili. Bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

