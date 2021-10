Svelato il super ospite della prima puntata di Ballando con le stelle: sarà lui il ‘ballerino per una notte’, di chi si tratta? Che sorpresa!

Sabato 16 ottobre, Milly Carlucci è pronta a tornare in prima serata su Rai Uno! Riparte con una nuova edizione Ballando con le stelle: 13 VIP, in coppia con professionisti, si esibiranno al centro del palco e dimostreranno le loro abilità nel ballo! Sabrina Salerno, Memo Remigi, Federico Fashion Style, Andrea Iannone, Mietta, Al Bano, Alvise Rigo, Arisa, Bianca Gascoigne, Fabio Galante, Morgan, Valeria Fabrizi e Valerio Rossi Albertini sono i concorrenti scelti! Il dancing show prevede anche dei ‘Ballerini per una notte’: per ogni serata ci sarà un ospite speciale! Sapete chi ci sarà nel primo appuntamento?

Ballando con le stelle, svelato il super ospite della prima puntata: che bomba!

Rullo di tamburi…il primo super ospite di Ballando Con Le Stelle sarà proprio lui: Pippo Baudo! Il celebre conduttore televisivo di punta della Rai torna nel piccolo schermo per calarsi nei panni di ‘Ballerino per una notte’. A rivelare lo spoiler è Tv Blog!

View this post on Instagram

Lo stesso portale rivela anche chi saranno i prossimi ospiti delle successive serate! Sono pronti ad esibirsi sul palco di Ballando con le stelle in qualità di ospiti anche Mara Venier, la Zia degli italiani, e Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ci sarà da divertirsi: voi siete pronti? Ricordiamo che il programma parte sabato 16 ottobre 2021, su Rai Uno, come di consueto in prima serata. L’appuntamento sarà settimanale: Milly Carlucci torna ad intrattenere gli italiani nel weekend!