Su Instagram Bianca Atzei ha raccontato il dramma della gravidanza interrotta, un dolore vissuto con il compagno Stefano Corti. Il post confessione da brividi.

Un dolore troppo grande quello che stanno provando Bianca Atzei e Stefano Corti. La celebre cantante e ‘La Iena’ del famoso programma d’intrattenimento hanno perso un figlio prematuramente. Con una lunga lettera sui social, hanno raccontato cosa gli è capitato negli ultimi mesi. “Ho sempre condiviso con voi ogni parte della mia vita perché è facile far vedere i grandi sorrisi e la felicità, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova” inizia Bianca. La cantante 34enne ha messo a nudo il suo dolore causato dalla perdita del figlio.

Bianca Atzei racconta il suo dramma: “La mia gravidanza si è interrotta”

Nel post confessione, Bianca Atzei ha raccontato cosa sta vivendo in questi mesi. Lei e Stefano Corti, suo compagno, circa un anno fa hanno iniziato a desiderare e cercare un figlio. Non arrivando, dopo un anno si sono sottoposti ad alcuni esami approfonditi: “E non importa quanti giorni devi farti le punture di ormoni in pancia e tutto il resto, anche se sei sempre meno in forze vai avanti positiva e felice perché ti aggrappi a quel 35% di possibilità di rimanere incinta . E dopo più di un anno succede. Quando ho visto quel test positivo è stato il giorno più bello della mia vita” ha proseguito Bianca.

Purtroppo, quella felicità è durata poco: “E’ sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente“.

Nonostante il dolore, la cantante ha dimostrato grinta e coraggio: “Bisogna solo andare avanti. Sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello perché ho sempre sperato. Tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma”.