Paola Turani racconta il suo post parto: non ha trascorso giornate semplici, ma lei ed Enea stanno bene. Ecco le parole dell’influencer.

Pochi giorni fa, precisamente l’8 ottobre 2021, la celebre influencer Paola Turani ha dato vita al suo primogenito, Enea Francesco, nato dall’unione con il marito Ricky Serpella. Una gioia troppo grande per non essere condivisa sui social, con i suoi fan che in questi anni l’hanno seguita e supportata. A distanza di qualche giorno dalla nascita, Paola ha aggiornato le sue IG story per rassicurare i quasi 2 milioni di utenti che la seguono, curiosi di conoscere le sue condizioni di salute. Come stanno lei ed il piccolo Enea?

Paola Turani dopo il parto: “Non sono giorni semplicissimi”, come sta adesso

Paola Turani ed il piccolo Enea, suo figlio nato pochi giorni fa, stanno bene. La famosa influencer attraverso le sue IG story ha svelato come sono andati i primi giorni da neo mamma che, come per tutte, non sono proprio una passeggiata. Per Paola, nonostante qualche difficoltà, resta comunque uno dei periodi più belli della sua vita.

“Instagram Verità. Onestà. Questi primi due giorni non sono stati semplicissimi. Oggi poi questa era la mia faccia. Con un tentativo di crema contorno occhi per salvare l’impossibile. Niente Tury, non ci sei riuscita LOL! Eccomi qui non me ne vergogno. Mi avete chiesto: Ma tu Paola come stai? Provata, nuovi ritmi, nuovo equilibrio, nuovo tutto. Proprità lui. Ed è bellissimo così ma mi sono un po’ annullata. Dovevo, non riuscivo a fare altrimenti. Va bene così, non sarò molto “presentabile” pazienza. Ma ci vuole tempo per abituarsi ai cambiamenti, figuriamoci questo. Il più bel cambiamento della mia vita” ha scritto l’influencer mostrandosi priva di ‘effetti’ social.