Ricordate cosa è successo nella prima puntata di Beautiful? Sono passati 35 anni: inizio shock per la giovanissima Brooke Logan; ripercorriamo insieme le prime fasi della soap.

Una soap che continua a collezionare ascolti record, giorno dopo giorno, in tutto il mondo. Parliamo di Beautiful, la serie tv americana che, in Italia, viene trasmessa su Canale 5 ad ora di pranzo. Sono tanti i telespettatori che seguono le vicende della famiglia Forrester, ma non tutti lo fanno dall’inizio! La prima puntata della soap, infatti, risale a quasi 35 anni fa! Era il 23 marzo del 1987 quando è uscito il primo episodio negli Usa, trasmesso in Italia dal 4 giugno 1990. Ricordate cosa è successo nelle prime scene?

LEGGI ANCHE —->Beautiful, ricordate la prima fidanzata di Eric Forrester? No, non si tratta di Stephanie! È proprio lei

Ebbene, sin dalle prime battute troviamo i personaggi principali dello show, Ridge, Thorne ed Eric Forrester, alle prese con una sfilata di moda. Da subito sono nati i primi disaccordi, con Ridge che ritiene piatte le idee del suo papà…Ma è la storia di Brooke che vi farà restare di stucco: la Logan entra in scena con una brutta sorpresa. Scopriamo i dettagli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Beautiful, non tutti ricordano la trama della prima puntata: primi scontri tra i Forrester, e Brooke…

Appassionati di Beautiful, una domanda per voi! Ricordate cosa è successo nella primissima puntata della soap opera americana? Se la risposta è no, siete nel posto giusto. La trama del primo episodio di Beautiful era già ricca di intrighi, che hanno attirato l’attenzione del pubblico. A partire dai disaccordi tra Ridge ( all’epoca interpretato da Ronn Moss), il fratello Thorne ( all’epoca Clayton Norcross) e il loro papà Eric Forrester ( da sempre interpretato da John McCook) riguardo una sfilata di moda e le collezioni da proporre. Per Ridge primi scontri anche con Bill Spencer ( no, non quello attuale ma il suo papà!), padre di quello che era il suo primo amore, Caroline Spencer. Il suocero, preoccupato per la figlia, si opporrà alle nozze di quest’ultima con lo stilista.

Ma passiamo a casa Logan, dove troviamo due giovani Katie e Donna e, immancabile, Brooke. Quest’ultima, però, entra in scena in un modo terribile: ha subito una violenza, di cui parla con il poliziotto Dave. Quest’ultimo sarà proprio il primo amore della Logan! Pensavate fosse Ridge? Non vi siete sbagliati di molto: la storia tra Brooke e Dave terminerà proprio quando la giovane Logan conoscerà lo stilista ad una festa a Villa Forrester, innamorandosi perdutamente di lui. La loro sarà, senza dubbio, la storia d’amore più bella, seppur turbolenta, dell’intera soap.

Ricordiamo che, tra tutti, Eric e Brooke sono gli unici personaggi interpretati sempre dagli stessi attori, da ben 35 anni. Si tratta di John McCook e della splendida Katherine Kelly Lang, ancora oggi protagonisti assoluti della soap. E voi, ricordavate la trama della primissima puntata di Beautiful?