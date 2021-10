La famosa attrice è convolata a nozze! La vera sorpresa però è il look degli sposi, mai visto nulla di simile

Fiori d’arancio per la famosa attrice, interprete di un cult del cinema americano: l’incredibile look degli sposi vi lascerà sbalorditi.

Un matrimonio molto originale quello che ha visto protagonisti lo scorso weekend la famosa attrice californiana e la sua dolce metà.

Christina Ricci, ex bambina prodigio del cinema americano che nel 1991 abbiamo visto recitare il ruolo di Mercoledì ne La Famiglia Addams, si è sposata col noto parrucchiere delle star Mark Hampton.

Da circa due mesi, i due sono anche in attesa del loro primo bambino. Per l’attrice si tratta del secondo matrimonio, dopo quello naufragato col direttore della fotografia James Heerdegen, padre del suo primo figlio nato nel 2014.

La foto postata sui social mostra la coppia nel giorno delle nozze, ma il particolare che ha attirato la curiosità di tutti è il look degli sposi: non ci crederete!

Christina Ricci e Mark Hampton sposi: il loro look vi lascerà a bocca aperta

Nell’immagine si vedono i due coniugi vestiti entrambi di bianco. Sia lui che lei portano una camicia sbottonata sul collo, in barba a tutte le tradizioni nuziali del mondo.

La cerimonia arrivata a distanza di due mesi dall’annuncio della gravidanza, potrebbe essere stata organizzata in fretta proprio per il sopraggiungere della lieta notizia e questo potrebbe aver spinto gli sposi ad optare per un look così informale, ma è solo un’ipotesi.

Ciò che conta davvero è la coppia sia felice di iniziare una nuova vita insieme: tanti auguri!