La celebre attrice si è sposata in gran segreto: l’annuncio è arrivato solo adesso, a sorpresa

La celebre attrice si è sposata in gran segreto, l’annuncio è arrivato solo adesso: è stata proprio lei a comunicarlo.

Ebbene è accaduto, la celebre attrice è convolata a nozze. Già da qualche giorno, la notizia ha cominciato a diffondersi, ma nulla era certo. Adesso, però, a darne conferma, è stata proprio la sposa, svelando la data del ‘sì’, il 25 settembre.

La star, qualche ora fa, sul suo seguitissimo profilo instagram, ha pubblicato uno scatto in cui si è mostrata insieme al suo amato, in abiti bellissimi. In poco tempo, il post è stato accolto da migliaia e migliaia di like, e i messaggi di congratulazioni sono arrivati a raffica.

Si è sposata in gran segreto! L’attrice l’ha svelato solo adesso con un bellissimo scatto

Finalmente è arrivata la conferma, la celebre star è convolata a nozze. Lena Dunham, attrice, sceneggiatrice e regista statunitense, ha svelato, tramite il suo seguitissimo profilo instagram, di essersi sposata.

La star ha pubblicato uno scatto del giorno del matrimonio, insieme al suo amato, il musicista anglo-peruviano Luis Felber. A quanto pare, risale al 25 settembre la data del ‘sì’. Secondo People, la coppia si sarebbe sposata nel corso di una cerimonia molto semplice, con pochi invitati, tra amici e familiari.

La Dunham avrebbe conosciuto Luis a Londra, all’inizio del 2021. Di questa relazione, ne aveva parlato per la prima volta in un’intervista al New York Times, pochi mesi fa. La star ha raccontato di sentirsi molto fortunata, definendo Luis, la persona più fantastica che abbia mai incontrato nella sua vita. Adesso, la notizia delle nozze è arrivata all’improvviso. I fan hanno mostrato grande entusiasmo per questo matrimonio e hanno espresso tutta la loro felicità, in basso al post, con dolcissimi messaggi.