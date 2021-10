Da Amico mio a Il commissario Montalbano, la sua carriera è stata sfavillante: cosa fa oggi la splendida attrice

Che fine ha fatto l’attrice che interpretava la prima Livia ne Il commissario Montalbano o la dottoressa protagonista di Amico mio?

A cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila ha recitato nelle migliori serie tv italiane: Amico mio e Il commissario Montalbano, tanto per interderci.

Addirittura, nella fiction al fianco di Luca Zingaretti è stata la prima delle tre attrici che si sono susseguite ad interpretare il ruolo di Livia, la storica fidanzata di Montalbano. Stiamo parlando di Katharina Böhm, attrice austriaca figlia dell’attore Karlheinz Böhm, interprete di Kaiser Franz Joseph nel film “Sissi”.

Oggi la splendida Katharina ha quasi 57 anni, scopriamo cosa ha fatto dopo l’addio al personaggio di Livia.

Ricordate l’attrice Katharina Böhm? Cosa ha fatto dopo l’addio a Il commissario Montalbano

Entrata nella serie di Rai 1 nel lontano 1999, ne uscì otto stagioni dopo per impegni televisivi. Il personaggio di Livia rimase per un periodo presente solo attraverso le telefonate ricevute da Montalbano, per poi essere sostituito completamente con un’altra attrice.

In Germania, dove vive attualmente, Katharina ha continuato a recitare come ad esempio nella serie tedesca Il commissario Lanz in cui interpreta il ruolo di Vera. Nel 2004 è nato il suo primo figlio, Samuel.

Vi piacerebbe rivedere Katharina Bohm sui nostri schermi? A noi sì, tantissimo!