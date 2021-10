Lorenzo Amoruso fa una sorpresa a Manila Nazzaro nel corso della nona puntata del GF VIP: il momento televisivo è stato molto emozionante.

Lunedì 11 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Non sono mancati colpi di scena, tensioni e sorprese: a regalare un momento molto emozionante ci hanno pensato Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Pochi giorni fa la concorrente del GF VIP ha festeggiato il compleanno: per l’occasione, il reality le ha fatto recapitare un regalo ed un video messaggio da parte della sua dolce metà. Con il tempo, Manila e Lorenzo sono diventati l’uno la spalla dell’altra: la lettera scritta dall’ex calciatore è davvero emozionante.

GF VIP, la lettera di Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro: “Adesso dimentica”

Nel corso della puntata del GF VIP, in diretta su Canale 5 lunedì 11 ottobre, Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa all’ex Miss Italia, regalandole una forte emozione. Manila Nazzaro è stata invitata ad entrare nella ‘Nave dell’amore’: ha trovato una mega scatola con fiocco rosa, prima di esser sorpresa dal video messaggio del suo compagno, Lorenzo Amoruso.

“Amore mio, mi manchi tantissimo, ma sono contento che puoi vedere questo video. Hai parlato molto di questo bimbo che abbiamo perso, ma sai che il mio amore per te non cambierà mai. Sono cose che capitano, ce lo siamo detti tante volte, purtroppo ne abbiamo preso le conseguenze, perché si soffre e anche tanto. Però, adesso, dimentica, andiamo avanti, abbiamo una famiglia, siamo una famiglia, io te Chicco e Nicolas e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono stato e ci sarò sempre” sono state le parole dell’ex calciatore per la sua Manila, concorrente del GF VIP. La showgirl non è riuscita a trattenere le lacrime: ha ringraziato il Grande Fratello per questi momenti così emozionanti.