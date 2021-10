Sta per diventare nonna a 55 anni? Le immagini parlano chiaro

La nota star sta per diventare nonna a 55 anni? Le immagini parlano veramente chiaro: ecco di chi stiamo parlando

L’amatissima star di Hollywood sta per diventare nonna a 55 anni? Le immagini della figlia sembrano parlare chiaro, eppure c’è qualcosa che non quadra. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo e soprattutto vi sveliamo di chi stiamo parlando.

LEGGI ANCHE: Attore amatissimo, protagonista di film di successo: suo padre è una star del cinema

Sta per diventare nonna a 55 anni?

Cindy Crawford, famosa star di Hollywood, sta per diventare nonna? Kaia Gerber, figlia di Cindy e di Rande Gerber, ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto il giro del web. Kaia si mostra di profilo con un gran pancione. La foto ha mandato in visibilio il web: Kaia diventerà mamma? E di conseguenza, Cindy diventerà nonna? Le immagini sembrano parlare chiaro, ma in realtà nulla è come sembra.

Kaia, infatti, è una delle protagoniste di American Horror Story, dove interpreta una giovane rimasta incinta dopo un incontro alieno. La giovane ha pubblicato la foto sui social per fare uno scherzo al papà. Kaia al momento non sembra ancora intenzionata a rendere nonna Cindy e Rande Gerber.

La figlia di Cindy Crawford è fidanzata con Jacob Elordi, attore australiano di 24 anni. I due sono stati spesso paparazzati insieme tra le vie di Los Angeles e New York. Insieme sono stati ospiti anche al Met Gala. Nonostante si frequentino da tempo, Kaia e Jacob hanno ufficializzato la loro storia solo lo scorso settembre, quando sono apparsi all’Academy Museum of Motion Pictures Gala. I due sono stati immortalati sul red carpet, dove hanno mostrato una bellissima intesa. Chissà forse un giorno la bella Kaia deciderà di rendere nonna Cindy.