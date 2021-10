In Un posto al sole interpreta Raffaele Giordano: ricordate com’era l’attore ai suoi esordi nella soap opera? Sono passati tanti anni.

Tutte le sere, da circa 25 anni, Un posto al sole entra nelle nostre case. La soap opera ha avuto inizio nel 1996. E’ ambientata a Napoli, e porta in scena, tante importanti tematiche, che rispecchiano la realtà.

Leggi anche Oggi è così, ma la ricordate ai suoi esordi in Un posto al sole? Per l’attrice il tempo non è mai passato

Interamente prodotta in Italia, è la più longeva, con migliaia e migliaia di episodi andati in onda. Le vicende girano intorno agli abitanti di Palazzo Palladini. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto, vediamo uno dei personaggi di punta della soap opera, Raffaele Giordano. Oggi vediamo l’attore così, in Un posto al sole, ma ricordate quando ha fatto il suo ingresso? Da allora sono passati più di 20 anni.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

L’amatissimo attore oggi si mostra così: ricordate com’era ai suoi esordi in Un posto al sole?

Un posto al sole è una soap opera amatissima a famosissima. E’ ambientata a Napoli, e gira intorno alla vita degli abitanti di Palazzo Palladini. Sono affrontati temi importanti, la serie segue passo passo quello che accade nella vita reale, quotidianamente. Negli ultimi giorni, al centro dell’attenzione c’è l’aggressione di Susanna e il tradimento di Silvia.

Leggi anche Un posto al sole prima puntata, sono passati 25 anni: la vecchia sigla, le scene, gli attori

Tutti gli attori che fanno parte di Un posto al sole sono amatissimi. Impossibile non amare uno dei personaggi di punta, Raffaele Giordano. Presente fin dal primo episodio, trasmesso nel 1996. Oggi, lo vediamo così, come nella foto in alto, ma ricordate com’era ai suoi esordi nella serie? Da allora sono passati più di 20 anni.

Questo uno scatto ripreso da una scena trasmessa nei primi anni. Patrispo Rispo, l’amatissimo attore che interpreta Raffaele Giordano, era ovviamente molto più giovane. Dobbiamo, però, ammettere che, a parte qualche piccolo cambiamento, non sembra essere molto diverso da oggi, non trovate?