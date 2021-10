Ballando con le stelle, chi è Memo Remigi: età, da dove viene, la lunga carriera e chi era sua moglie

Ballando con le stelle, chi è Memo Remigi, concorrente della nuova edizione: tutto quello che che c’è da sapere.

Ballando con le stelle sta per partire con la nuova edizione. Il talent show vede al centro dell’attenzione personaggi Vip, che portano in scena, durante la diretta, l’esibizione che hanno appreso in settimana, insieme ai loro maestri di danza.

Il primo appuntamento di questa nuova edizione avrà luogo sabato 16 ottobre. Al timone del seguitissimo programma Milly Carlucci, che ha scelto meticolosamente i concorrenti, e ha annunciato il cast completo con i rispettivi partner. Nel cast di Ballando, con grande sorpresa, ci sarà anche Memo Remigi. Il cantante sarà affiancato dalla bravissima e bellissima maestra Maria Ermachkova. Ma cosa sappiamo dell’artista? Entriamo nei dettagli della sua vita privata e professionale.

Chi è Memo Remigi, concorrente di Ballando con le stelle: età, carriera, vita privata

Mancano pochissimi giorni, e Ballando con le stelle tornerà in onda con la nuova edizione. Il primo appuntamento ci sarà sabato 16 ottobre. Milly Carlucci, nei giorni precedenti, ha svelato il cast completo, e ha anche rivelato da chi saranno affiancati i concorrenti. Nel cast anche Memo Remigi. Scopriamo qualcosa in più sull’artista.

Classe 1938, è nato a Erba e cresciuto a Como, città natale dei genitori. Memo, pseudonimo di Emidio Remigi, è stato scoperto da Giovanni D’Anzi. Ha iniziato ad esibirsi nei primi anni sessanta. Il primo contratto discografico l’ha ottenuto con la Karim dopo aver vinto il “Festival della canzone di Liegi” con Oui, je sais. Nel 1967 gareggia al Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo con la canzone Dove credi di andare, ma non sarà l’unica volta. Infatti, tornerà a Sanremo per altre due volte. Oltre ad essere un grande cantante, nella sua vita ha anche scritto numerosi brani per grandi artisti. Remigi, dai primi anni settanta comincia a lavorare come conduttore radiofonico. Diventa noto anche grazie a varie conduzioni e partecipazioni televisive.

A partire dal 2017 è ospite fisso di Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi su LA7. Mentre, a partire da quest’anno, è ospite fisso di Oggi è un altro giorno. Il cantante da sabato 16 ottobre, sarà sulla pista di Ballando con le stelle: saprà stare al passo? Staremo a vedere!

Memo Remigi, vita privata: chi era sua moglie scomparsa nel gennaio 2021

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Memo è stato sposato dal 1966 con la giornalista Lucia Russo. Purtroppo, la donna è venuta a mancare il 12 gennaio del 2021 all’età di 82 anni, in seguito ad una grave malattia. Anche se, durante il matrimonio, come riportato dallo stesso artista, ha più volte tradito la donna. Dall’unione con la moglie, Memo Remigi, ha avuto un figlio, Stefano, che l’ha fatto diventare nonno.