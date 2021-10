Sono volate parole durissime nel corso del GF VIP Party: lo scorso lunedì 11 ottobre è scoppiata una clamorosa lite in diretta!

Durante l’ultima puntata del GF VIP Party andata in onda lo scorso 11 ottobre è scoppiata una clamorosa lite in diretta. Nello show online che va in onda poco prima della diretta del reality, la conduttrice Gaia Zorzi non è riuscita a trovare un ‘feeling’ con il suo ospite. Akash Kumar, invitato ad intervenire nel programma, non ha gradito la sua presentazione fatta dalla sorella di Tommaso: è entrato in onda come una furia! Il vero show, lo scorso lunedì 11 ottobre, è stato il GF VIP Party!

Scoppia la lite in diretta: “Ma chi ti conosce, chiedimi scusa”, volano parole durissime

Come ogni lunedì e venerdì, prima delle puntate in diretta del Grande Fratello VIP, Gaia Zorzi e Giulia Salemi commentano in diretta online su Mediaset Play il reality. Durante l’ultimo appuntamento con il GF VIP Party, le due conduttrici hanno ospitato il modello Akash Kumar, diventato uno dei personaggi più chiacchierati dopo la sua partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

La Zorzi ha presentato l’ospite: “Sapete che ospite abbiamo adesso? Reduce dall’ultima Isola dei Famosi c’è Akash Kumar. Lui che è rimasto in gioco per ben, 5 o 8 giorni”. Il modello non ha affatto gradito tali parole ed è entrato in diretta come una furia: “Sette giorni, già hai sbagliato. Tu saresti la sorella di Tommaso, non ti conosco, non so chi sei. Conosco Giulia“.

“Partiamo benissimo. Sai cosa abbiamo in comune io e te? Entrambi ci ha reso famosi Tommaso” è stata la risposta di Gaia che non si è fatta intimidire. La giovane ha fatto esplodere Akash: “Io sono un modello, nato sei anni fa. Non mi dire queste cose, forse ha dato l’immagine a te, non so chi sei. Ma se non sai le cose, non dirle!”. “Non è che sei geloso di me perchè ho gli occhi azzurri davvero?” ha continuato la Zorzi. Il modello, ex naufrago, ormai furioso: “Ora chiedimi scusa”.

E’ stata Giulia Salemi a placare gli animi, prima che la redazione chiudesse il collegamento!