Squid Game, c’è una curiosità che potresti non sapere: riguarda l’amicizia tra i due protagonisti della serie tv Netflix. Il retroscena è incredibile!

Squid Game è diventato ormai un fenomeno mondiale. La serie tv targata Netflix è al primo posto tra le più viste in 90 paesi! Un record inaspettato quello raggiunto dall’autore che ha atteso ben 5 anni prima di trovare produttori interessati alla storia. Hwang Dong hyuk, colui che ha dato vita alla storia, ha scritto le prime puntate pensando alla sua vita: era sommerso dai debiti e non sapeva come uscirne! Impossibile trovare qualcuno oggi che non abbia ancora visto la serie tv: non tutti però conoscono alcuni retroscena che si nascondono dietro Squid Game!

Leggi anche Squid Game, l’hotel non è ‘finzione’: quel complesso di scale e porte esiste realmente!

Squid Game, l’amicizia tra i due protagonisti è vera: incredibile retroscena

Tra le curiosità di Squid Game, risalta una che riguarda i protagonisti. Il legame che c’è nella serie tv tra Seong Gi hun (giocatore 456) e Cho Sang woo (giocatore 218) è vero!

A quanto pare il regista ha fortemente voluto che i due attori si frequentassero anche fuori dal set per creare una perfetta sintonia reale tra i due personaggi. E così i due giocatori di Squid Game, prima delle riprese, hanno iniziato ad uscire insieme, a frequentare le rispettive famiglie e ad essere presenti l’uno nella vita dell’altro.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Il protagonista, Lee Jung jae, è diventato famoso per il ruolo di Seong Gi hun nella serie; Park Hae soo, giocatore 218, invece lo abbiamo già visto in diversi film e serie tv. E’ stato protagonista in Prison Playbook ed è apparso nei film By Quantum Physics: A Nightlife Venture e Time to Hunt.

Leggi anche Squid Game, chi è la borseggiatrice giocatore 067: da top model ad attrice, la storia di HoYeon Jung