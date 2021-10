Le Iene, Rocio Munoz Morales in nero ricoperta di piume ha conquistato il pubblico di Canale 5: glamour e sensuale, il suo look ha fatto centro!

Martedì 12 ottobre è andata in onda, su Italia Uno, la seconda puntata de Le Iene Show. La nuova edizione è partita con tante novità: Nicola Savino non è più affiancato da una sola figura, bensì ogni sera cambierà la sua collega! Donne famose, belle e talentuose si alterneranno sul palco in questa nuova stagione televisiva. Il primo appuntamento è toccato a Elodie, il secondo a Rocio Munoz Morales. La celebre artista romana ha dato il via alle danze scegliendo un look total red: l’attrice spagnola, ieri sera, ha scelto un look da vera diva, non vi ricorda qualcuno?

Le Iene, piume e collant velati per Rocio Munoz Morales: glamour e sensuale come una vera diva

Rocio Munoz Morale ha debuttato sul palco de Le Iene come co-conduttrice al fianco di Nicola Savino, con l’iconico smoking nero, cravatta e camicia bianca. Nel corso dello show, martedì 12 ottobre, ha cambiato il suo look.

Il nero domina sul palco de Le Iene: l’attrice spagnola, compagna di Raoul Bova, come cambio ha scelto un sensuale ed alla moda mini abito ricoperto di piume firmato Michael Kors. Per completare l’outfit ha scelto un paio di decolletè neri con tacco a spillo di Le Silla ed un must have dell’autunno/inverno, i collant velati neri!

Il suo stile non vi ricorda vagamente quello di Catherine Zeta Jones nel musical Chicago?

Oltre i capelli corti e neri ed il look, cos’altro hanno in comune Velma Kelly e Rocio Munoz Morales? Entrambe hanno conquistato il titolo di ‘Diva’!