Si sono scelti nel 2019 a Uomini E Donne e dopo essersi lanciati in nuove avventure lavorative, sognano un futuro in tre: la dichiarazione ha lasciato tutti a bocca aperta.

Con la loro simpatia hanno intrattenuto milioni di telespettatori: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno lasciato il segno nello studio di Uomini e Donne. La coppia nata nel dating show circa due anni fa festeggia ancora oggi l’amore: insieme, dopo il programma, si sono lanciati in nuove avventure lavorative ed oggi sognano un futuro in tre. In un’intervista, Lorenzo e Claudia hanno aperto il loro cuore ed hanno confessato il loro sogno nel cassetto, quello di diventare presto genitori.

Uomini e Donne, si sono ‘scelti’ nel 2019: arriva una dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta

Nel 2019 la scelta di uscire insieme dal programma di Maria De Filippi, due anni dopo quella di creare una famiglia. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono due ex protagonisti dello studio di Uomini e Donne: la loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di telespettatori, oggi felici di vederli ancora insieme, innamorati. Il ‘Cobra’ e la sua dolce metà vivono insieme a Milano ed hanno dato vita ad un progetto lavorativo insieme: i due ex del dating show più amato dagli italiani hanno creato un brand di accessori ed hanno aperto un negozio di abbigliamento nel capoluogo lombardo.

Nei progetti futuri della coppia, a quanto pare, c’è un figlio: a Uomini e Donne Magazine hanno svelato il loro sogno nel cassetto. “Il prossimo anno ci piacerebbe coronare questo sogno e diventare genitori” – ha ammesso Lorenzo – “Direi che ormai siamo arrivati quasi al limite”.

I prossimi mesi possono dunque riservare sorprese per il Riccardi e la sua Claudia.