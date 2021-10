Sanremo 2022, avete visto chi affiancherà Amadeus? È una cantante amatissima

Sapete chi affiancherà il direttore artistico Amadeus al Festival di Sanremo 2022? È una cantante molto amata dal pubblico

Cresce l’attesa per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Al timone ci sarà ancora una volta Amadeus, affiancato probabilmente dall’amico e collega Rosario Fiorello. Chi saranno invece le donne che affiancheranno il conduttore e direttore artistico nel corso delle cinque serate? In lizza ci sarebbe anche una cantante molto amata dal pubblico. Di seguito vi sveliamo la sua identità.

LEGGI ANCHE: LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, “Non potrei senza di lui”: la confessione a sorpresa di Amadeus

Sanremo 2022, una cantante amatissima affiancherà Amadeus?

Il direttore artistico Amadeus è a lavoro per il Festival di Sanremo 2022. Ancora una volta sarà lui a condurre e dirigere la manifestazione canora. Il pubblico ha voluto la sua riconferma e la Rai ha accontentato le loro esigenze. Affianco ad Amadeus dovrebbe esserci nuovamente Rosario Fiorello. I due formano una coppia indissolubile e soprattutto di successo. Le scorse edizioni hanno superato ogni record anche grazie a loro.

Fiorello non sarà ovviamente l’unico ad affiancare il direttore artistico durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2022. In lizza ci sono tantissimi nomi, ma nelle ultime ore un nome in particolare è divenuto caldo. Il direttore artistico e conduttore del Festival potrebbe essere affiancato da una cantante amatissima. Stiamo parlando di Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi D’Alessio.

Le voci su di lei si rincorrono. La Tatangelo potrebbe tornare al Festival, dove ha trionfato nella categoria Nuove Proposte. Questa volta, però, Anna non salirebbe sull’Ariston nelle vesti di cantante, bensì di co-conduttrice. Di recente, la Tatangelo sta conducendo “Scene da un matrimonio”, in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana.