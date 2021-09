Lo desidera con sé per il Festival di Sanremo 2022, non potrebbe immaginare l’evento senza lui: la confessione di Amadeus ha riempito il cuore degli italiani.

Pronto a tornare sul piccolo schermo lo show più amato dagli italiani. Dall’uno al cinque febbraio 2022 andrà in onda il Festival di Sanremo e vedrà, per la terza volta di seguito, protagonista il celebre conduttore Amadeus! I preparativi proseguono ed i fan dello show, amanti della musica italiana, non vedono l’ora di scoprire i nomi dei Big che parteciperanno alla gara. Negli ultimi giorni è arrivata una conferma che in tanti attendevano: riguarda il volto che affiancherà Amadeus nella conduzione dell’evento musicale internazionale più atteso del Paese.

Sanremo 2022, “Non potrei senza di lui”: la confessione a sorpresa di Amadeus

Una conferma che fa sorridere tutti! Fiorello sarà ancora al fianco di Amadeus nella prossima edizione del Festival di Sanremo! Il conduttore e direttore artistico in un’intervista a Porta a Porta, ha confessato di non aver accettato di fare nulla senza il suo collega e ‘fratello’. Il legame tra i due è molto forte.

“Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta. Mi dice: ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e dopo devo venire’. Non c’è Sanremo per me senza di lui” ha confessato Amadeus.

Il conduttore a Bruno Vespa ha continuato: “Ci conosciamo da 35 anni, lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. Io non so mai lui cosa fa, non lo voglio sapere. Dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo”.

