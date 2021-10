È l’attore di una soap opera molto amata, qui era giovanissimo: l’avete riconosciuto?

In questa foto era giovanissimo, ma lui è l’attore di una soap opera molto amata dai telespettatori italiani: l’avete riconosciuta?

Lui è l’attore di una soap opera molto amata dai telespettatori italiani, ma in questa foto era davvero giovane, quasi ai suoi esordi. Per chi non l’avesse riconosciuto, di seguito vi sveliamo la sua identità.

Qui era giovanissimo: avete riconosciuto l’attore della soap opera?

Avete riconosciuto l’attore nella foto? Lì era molto giovane ma lui è il protagonista di una soap opera molto famosa. Per chi non l’avesse ancora riconosciuto, si tratta di Alberto Rossi, attore protagonista con “Un posto al sole“.

Alberto è divenuto famoso grazie alla soap opera ambientata a Napoli, che gli ha dato la possibilità professionale di immedesimarsi nei numerosi aspetti del personaggio della soap opera. Alberto è presente nel cast di “Un posto al sole” sin dalla prima puntata, andata in onda il 21 ottobre 1996. Rossi interpreta il personaggio di Michele Saviani, figlio di Marisa, psicanalista, e di Ettore Martini, ucciso dalla camorra quando lui era un adolescente. Michele è un giornalista con gran senso di giustizia e deve molto all’incontro professionale con il caporedattore Aldo De Filippo, secondo marito della madre. Ha avuto diverso relazioni amorose e si è sposato due volte con Silvia. È inoltre uno scrittore ed ha già pubblicato un libro.

Nel maggio 2006, Alberto Rossi ha anche diretto alcune puntate della soap. Nel stesso anno inoltre ha partecipato al talent show “Notti sul ghiaccio”, condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Dalla foto pubblicata in evidenza sono passati molti anni. Lì era quasi ai suoi esordi nella soap opera. Adesso Alberto appare un po’ invecchiato, ma mantiene comunque i tratti estetici che riconosciamo nella foto.