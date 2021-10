Lo avrebbe fatto solo per difendersi: l’amatissimo attore ha sferrato un pugno ad un uomo ubriaco, cos’è esattamente successo.

Secondo quanto riportato da E!News, l’amatissimo e famosissimo attore avrebbe preso a pugni un uomo in stato di ebbrezza. Uno spiacevole episodio che l’ha visto addirittura protagonista.

Dalle notizie che sono emerse e che in poco tempo, hanno avuto una diffusione mediatica incredibile, si dice che la star abbia reagito, e quindi, preso a pugni un uomo ubriaco, perchè continuava a scattare foto a lui e sua figlia. Ma cosa è esattamente accaduto? Entriamo nei dettagli di questa vicenda.

L’attore ha sferrato un pugno ad un uomo ubriaco: lo avrebbe fatto per difesa

La notizia che vi stiamo riportando si è diffusa immediatamente, appena è stata lanciata. Sembrerebbe che, l’amatissimo attore, abbia sferrato un pugno ad un uomo ubriaco. Ma cosa è successo esattamente? E di chi stiamo parlando?

Woody Harrelson, noto per aver preso parte a serie tv di successo come Will & Grace, dove ha interpretato il fidanzato di Grace Adler, o anche a film come Hunger Games, dove l’abbiamo visto nei panni di Haymitch Abernathy, si è trovato coinvolto in uno spiacevole episodio. Secondo quanto riporta E!News, avrebbe preso a pugni un uomo ubriaco. L’attore l’avrebbe fatto per difendersi dopo un gesto dell’uomo.

Il tutto pare sia successo in un hotel a Washington. I proprietari la sera del 6 ottobre, hanno segnalato una violenta lite alla polizia. Quando gli agenti sono arrivati, hanno ritrovato sul terrazzo della struttura diverse persone che avevano assistito alla lite tra la star del cinema e uomo apparentemente ubriaco. E!News sostiene di avere visionato un verbale, e avrebbe così appreso che l’attore avrebbe dichiarato che dopo aver detto più volte all’uomo di lasciarli in pace e di non scattare più foto, questo si sarebbe lanciato contro di lui “tentando di afferragli il collo”. Soltanto a questo punto, Harrelson gli avrebbe sferrato un pugno per difendersi. Questa versione, sembrerebbe essere stata confermata anche dai presenti.