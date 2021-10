Dramma choc per Alison qualche tempo dopo l’intervento chirurgico: l’infezione è stata davvero devastante, un incubo pazzesco.

Quante volte vi è capitato di ascoltare storie di persone che, dopo essersi sottoposte ad un intervento chirurgico per ‘migliorare’ una aspetto del proprio corpo che non piaceva, hanno fatto peggio? Decisamente tantissime volte! E questa che vi stiamo per raccontare rientra proprio tra esse. Protagonista indiscussa della quinta puntata della terza stagione di Incidenti di bellezza, programma in onda su Real Time fino al 2015, è stata proprio lei: Alison.

Alle telecamere del programma, la donna ha raccontato di essersi sottoposta, circa 6 anni prima, ad un intervento di mastoplastica additiva, ma che, purtroppo, il risultato ottenuto non è stato affatto quello tanto sperato. Perché? Da quanto raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che la donna si sia resa immediatamente conto che qualcosa non andava dopo l’intervento. E che, prontamente, è ritornata per farsi mettere una nuova protesi, ma questa ha provocato un’infezione. Il risultato? Purtroppo, è stato davvero sconvolgente. “Sembrava mutilata”, ha detto il chirurgo Vijh. Agli occhi del dottor Vik, infatti, Alison è apparsa con una grossissima imperfezione. Ed è per questo che ha dovuto sottoporsi a diversi interventi per ritornare alla normalità. Scopriamo insieme cos’è successo.

Dramma incredibile per Alison, devastante infezione dopo l’intervento: cos’è successo

Dopo essersi sottoposta ad un primo intervento di mastoplastica additiva, Alison ha iniziato a vivere un vero e proprio incubo. Al quale, come dicevamo precedentemente,soltanto il chirurgo Vijh ha saputo porre rimedio. Seppure inizialmente le cose non siano andate affatto per il meglio, il percorso fatto dalla donna è stato davvero straordinario. E grazie alle mani d’oro del dottor Vik è riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: avere un Lato A piuttosto abbondante.

Stando a quanto si apprende dalle parole del chirurgo Vijh durante una visita di controllo, sembrerebbe che il tessuto mammario di Alison sia stato completamente devastato dall’infezione. E che, infine, la presenza di cicatrici rendeva il tutto ancora più sconvolgente. “È orribile vedersi così e conviverci”, ha detto la donna alle telecamere. In che cosa è consistito, però, l’intervento di ‘riparazione’del chirurgo? La risposta è semplice: il dottor Vijh ha preso del grasso dall’addome per ristabilire la simmetria del suo Lato A. Il risultato? È stato davvero pazzesco!

“Mi sento femminile ed indosso quello che voglio. È tornato tutto nella norma”, ha detto Alison per manifestare e condividere la sua gioia. “Ce l’ho fatta, è finita”, ha concluso.