È finita la storia d’amore tra Elodie e Marracash, la cantante sarebbe stata paparazzata in compagnia di un altro uomo: ecco chi

Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la storia d’amore tra Elodie e Marracash sarebbe giunta al capolinea. La cantante sarebbe stata paparazzata dal noto settimanale in compagnia di un altro uomo. Di seguito vi sveliamo la sua identità.

Elodie e Marracash si sono lasciati: chi sarebbe il nuovo fidanzato della cantante

Sarebbe al capolinea la storia d’amore tra Elodie e Marracash. La crisi era nell’aria, ma solo adesso sembrano arrivare le conferme. Il settimanale Chi, infatti, annuncia che la storia d’amore tra i due famosi cantanti è ormai finita.

I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2019 e la loro relazione amorosa sembrava procedere a gonfie vele. Qualcosa purtroppo non è andato per il verso giusto e ognuno ha preso la propria strada (a questo punto anche artisticamente).

La cantante romana, inoltre, sarebbe stata paparazzata, sempre dal settimanale Chi, a Milano in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Davide Rossi, modello e marketing manager di Armani. I due sono stati pizzicati insieme, ma al momento non si hanno conferme ufficiali. Questa dunque resta un’indiscrezione e come tale da prendere le pinze. La voce della crisi di coppia, invece, sembrerebbe trovare conferme.

Elodie adesso è impegnata molto sulla carriera. Dopo aver sbancato le classifiche italiane con le sue hit, da Nero Bali a Margarita fino a Guaranà, la cantante sta vestendo anche i panni di conduttrice. Quest’anno, infatti, è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo, dove ha ben figurato. Di recente, invece, è stata protagonista a Le Iene accanto a Nicola Savino.