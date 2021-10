Netflix ha rinnovato la serie televisiva per la quarta stagione: l’annuncio è arrivato con un video sui social, che sorpresa!

Un ragazzo pericolosamente affascinante e profondamente ossessivo ricorre a misure estreme per entrare nelle vite delle persone che lo attraggono: è questa la descrizione Netflix della serie televisiva in questione.

Il thriller psicologico con Penn Badgley nei panni del protagonista ha conquistato milioni di spettatori Netflix: ‘You’ sta tornando con una nuova stagione, la terza! Il finale della seconda ha lasciato tutti con il fiato sospeso: cosa bisogna aspettarsi? Intanto, il più grande spoiler lo ha regalato la piattaforma streaming: la quarta stagione si farà!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Netflix rinnova la serie per la quarta stagione: l’annuncio arriva con un video!

Con un video pubblicato sui canali social, Netflix ha dato l’annuncio del rinnovo della quarta stagione di ‘You’: “Abbiamo seguito Joe e rubato una notizia per voi: You è stata rinnovata per la quarta stagione“.

L’annuncio a sorpresa arriva a poche ore dall’arrivo sulla piattaforma streaming della terza stagione! Il 15 ottobre su Netflix saranno disponibili i nuovi episodi della serie thriller con Penn Badgley, Victoria Pedretti, Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Shannon Chan-Kent, Christopher Sean e Chris O’Shea.

Leggi anche ‘Bridgerton’, il dettaglio eccezionale che pochi hanno notato sulla celebre serie Netflix: è proprio lei, incredibile!

Dunque, dopo aver visto la terza stagione, i fan di ‘You’ non dovranno interrogarsi troppo: basterà soltanto attendere l’arrivo di nuovi episodi! La quarta stagione arriverà prossimamente: parola di Netflix!

Leggi anche Squid Game ha appassionato tutti: cinque curiosità sulla serie televisiva targata Netflix

Il cast della quarta stagione non è ancora stato reso noto: rivedremo Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg, Vittoria Pedretti nei panni di Love Quinn, Kenna Ortega nei panni di Ellie Alves?