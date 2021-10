Anticipazioni della puntata di Giovedì 21 Ottobre di Fino all’ultimo battito: Diego ed Elena sono pronti a convolare a nozze, ma….

Si è da poco conclusa la quarta puntata de Fino all’ultimo battito! Che dire? Davvero fenomenale! Ricco di colpi di scena, questo nuovo appuntamento con la serie tv targata Rai ha, ancora una volta, tenuto col fiato sospeso tutto il suo amatissimo pubblico. Cosa accadrà, però, nel corso della quinta puntata? Stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che la prossima sarà davvero imperdibile. Scopriamo insieme il perché.

Giovedì 21 Ottobre è prevista una nuova puntata di Fino all’ultimo battito. E, da quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che questo sarà un appuntamento imperdibile. Cosa succederà? Ebbene: Diego ed Elena si sposeranno. O, per meglio dire, sono pronti a farlo! Qualche cosa, però, non va per il verso giusto. Prima che Diego possa raggiungere l’altare, infatti, accade qualcosa del tutto inaspettato. Cosa? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Fino all’ultimo battito, anticipazioni del 21 Ottobre: colpo di scena clamoroso

Non prendete impegni per Giovedì 21 Ottobre perché la quinta puntata di Fino all’ultimo battito, vi assicuriamo, sarà davvero imperdibile! Stando ad alcune anticipazioni, infatti, sembrerebbe che accadrà davvero di tutto. E che, soprattutto, Diego sarà il protagonista di qualcosa di inaspettato.

Leggi anche –> Fino all’ultimo battito: trama, quante puntate, cast e curiosità sulla fiction con Marco Bocci

Dopo il bacio con Rosa, Elena è pronta ugualmente a sposare Diego. Prima di pronunciare il ‘si’, però, accadrà qualcosa di sconvolgente. Il medico, infatti, verrà rapito. E a capo di questa operazione, ovviamente, ci sarà sempre lui: Cosimo! È proprio lui, infatti, che deciderà di rapire il buon Diego in un giorno piuttosto importante per lui, ma ad essere anche costretto ad accettare il suo aiuto quando si sentirà male. Resosi conto del malore del boss, dunque, il medico non si perderà d’animo. E farà di tutto per salvare il buon Patruno.

Da come si può chiaramente leggere, quindi, sembrerebbe che la quinta puntata di Fino all’ultimo battito sia piuttosto importante. E, soprattutto, ci prepara ad un finale di stagione davvero incredibile. Cosa ne sarà? Chi lo sa!

Non perdete l’appuntamento con la quinta puntata della serie tv!