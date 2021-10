In Un posto al sole, l’amatissima attrice interpreta Serena, ma ricordate dove l’abbiamo già vista?

Un posto al sole è una famosissima e seguitissima soap opera italiana, in onda esattamente dal 1996, su Rai Tre. Ambientata a Napoli, è stata interamente prodotta in Italia ed è la più longeva. La trama rispecchia la realtà contemporanea, riportando e sviluppando temi importanti.

Abbandono di animali, abbandono scolastico, adozione, alcolismo, bullismo, disabilità, delinquenza giovanile, molestie sessuali, stalking, truffa e tanti altri, queste sono solo alcune delle tematiche riportate in primo piano nella soap. Gli episodi si concentrano sulla vita e le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, e ogni volta, le novità non mancano. Tutti gli attori presenti in Un posto al sole sono amatissimi e famosissimi, e vantano una carriera ricca di traguardi. Negli ultimi giorni, al centro dell’attenzione, c’è Serena, per la sua storia con Filippo, dopo che l’uomo ha preso la memoria. Ad interpretare questo personaggio Miriam Candurro. Ci chiediamo, ricordate dove abbiamo già visto l’attrice?

Un posto al sole, Miriam Candurro è Serena: ricordate dove l’abbiamo già vista?

In Un posto al sole, Miriam Candurro interpreta Serena Cirillo, moglie di Filippo Sartori. Nelle ultime settimane, l’abbiamo vista al centro dell’attenzione, proprio per questo suo legame con l’uomo. Filippo, dopo un’operazione, ha perso la memoria, e non ricorda nulla del suo passato.

Questa situazione sta mettendo sotto pressione la donna. La Candurro, interprete di Serena, è un’attrice amatissima, e molto famosa. Vanta una carriera molto ricca: ricordate esattamente dove l’abbiamo vista? Miriam nel 2004 ha esordito come attrice con Certi bambini di Andrea e Antonio Frazzi. Ha recitato in diverse fiction, qui, vi citiamo solo alcune, come in E poi c’è Filippo, Angela, film di Rai 1, Don Matteo 5, La squadra 7, L’inchiesta.

E’ stata la protagonista, insieme a Massimo Ranieri e Michelle Bonev, della miniserie tv Operazione pilota, in onda su Rai 1. Nel 2008, entra a far parte di Capri, per ritornare poi qualche anno più tardi. Questi sono solo alcuni dei film in cui abbiamo avuto il piacere di seguirla, sarebbe difficile citarli tutti adesso. Il suo debutto come Serena Cirillo, in Un posto al sole, c’è stato nel 2012 e da allora, non ci ha più lasciato.