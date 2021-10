Elodie, chi è Davide Rossi: il suo nuovo (presunto) fidanzato

In questo articolo vi parliamo di Davide Rossi, nuovo presunto fidanzato di Elodie: i due sono stati paparazzati insieme

La cantante Elodie, dopo la fine della storia d’amore con il rapper Marracash, è stata paparazzata a Milano dal settimanale Chi in compagnia di Davide Rossi, modello e marketing manager di Armani. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Davide sarebbe il nuovo fidanzato della cantante. Questa, però, è un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze.

Chi è Davide Rossi, il nuovo presunto fidanzato di Elodie

La storia d’amore tra Elodie e Marracash è giunta al capolinea. La crisi era nell’aria e solo adesso trova le conferme. Il settimanale Chi, infatti, annuncia la fine della relazione amorosa e pubblica anche le foto della cantante in compagnia di quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato.

La cantante, infatti, sarebbe stata paparazzata a Milano in compagnia di Davide Rossi. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due sarebbero fidanzati. Noi, però, ci teniamo a precisare che questa è un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. La cantante ha molto amici, tra cui alcuni anche famosi come ad esempio Mahmood, e spesso va a cena fuori con loro.

Il ragazzo con il quale sarebbe stata paparazzata Elodie si chiama – appunto – Davide ed è un modello e marketing manager di Armani. Il ragazzo pare si sia laureato nel 2014 all’Università di Lingue e Comunicazione. Davide pare sia attivo sui social, in particolare su Instagram, ma il suo account al momento è privato. Per questo motivo è difficile reperire notizie su di lui. Ne sapremo sicuramente di più se la voce del loro presunto flirt dovesse rivelarsi fondata. Ci auguriamo ovviamente per Elodie che possa ritrovare l’amore.