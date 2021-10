Per la finale di Star in The Star, Ilary Blasi ha scelto un look da 10 e lode: la conduttrice di Canale 5 ha lasciato tutti a bocca aperta.

Non smette mai di stupire il suo pubblico. La bella e talentuosa Ilary Blasi ancora una volta ha lasciato milioni di telespettatori incantati! Il suo look per la finale di Star in the star è da 10 e lode.

Lo show di Canale 5, Star in the star, condotto da Ilary Blasi è giunto ai titoli di coda. La gran finale è andata in onda giovedì 14 ottobre: a conquistare l’attenzione del pubblico ci ha pensato lady Totti con la sua bellezza ed il suo carisma. Un look diverso per ogni serata, differenti anche i colori e le tonalità indossate: cosa ha scelto per l’ultimissima puntata?

Ilary Blasi, 10 e lode al look per la finale di Star in the Star: in rosa conquista tutti

La conduttrice di Star in the Star, quando si tratta di look, non lascia mai nulla al caso. Ilary Blasi nel suo show ha regalato sempre outfit curati in ogni particolare, abiti fashion e alla moda. Per l’ultima puntata del suo programma, lady Totti ha scelto un look audace, sensuale ed elegante.

Ilary ha indossato un abito lungo rosa cipria paillettato firmato Saint Marc. Una scollatura generosa ed un fiocco con nastro nero sulla parte anteriore del vestito sono i dettagli del look. Ad impreziosire l’outfit, i gioielli De Liguoro e le scarpe, in palette, firmate Le Silla.

Difficile scegliere il look più bello di Ilary Blasi: nel corso di Star in The Star è riuscita sempre a lasciare il pubblico a bocca aperta. Ha conquistato l’ammirazione degli italiani: lady Totti è una delle presentatrici più amate. Talentuosa, bella e simpatica: il suo sorriso mette allegria in tutti i salotti!

