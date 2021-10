Michael Blair ha partecipato a Vite al Limite con un peso che superava i 250 kg: oggi il suo aspetto vi lascerà davvero sconcertati, eccolo qui.

Così come tutte quelle che vi abbiamo raccontato nel corso di queste lunghe settimane, anche quella di Michael Blair non può non essere presa in considerazione. Entrato a far parte del programma Vite al Limite nel corso della sua nona stagione, il simpaticissimo paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di aver avuto da sempre problemi legati all’obesità. E che sin da bambino, quindi, ha dovuto fare i conti con un peso piuttosto eccessivo per la sua età. Cosa si nascondeva, però, nel suo passato? Purtroppo, la risposta è sempre la stessa: una vita piuttosto drammatica!

Leggi anche –> Vite al Limite, il peso di Ashley Bernard arrivava a 288 kg: oggi è irriconoscibile, resterete sconvolti

Alle telecamere del programma, infatti, Michael ha raccontato di essere stato vittima di una molestia fisica alla sola età di 11 anni. E che questo evento, com’è giusto che sia, gli ha provocato fortissimi danni. Ad oggi, però, com’è cambiato il buon Blair? Appurato che, grazie al dottor Nowzaradan, Michael ha avuto la possibilità di sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica, siete curiosi di sapere com’è oggi il suo aspetto?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Vite al Limite, com’è oggi Michael Blair: irriconoscibile

La storia di Michael Blair, raccontata nel corso della nona stagione di Vite al Limite, è tra quelle che hanno maggiormente catturato l’attenzione di tutti. Entrato nel programma con un peso di ben 268 kg, l’uomo ha dimostrato sin da subito di essere fortemente intenzionato a ritornare in forma. La sua vita era in incubo proprio a causa dei suoi chili in più e lui sentiva la necessità di iniziare un nuovo capitolo.

Leggi anche –> Vite al Limite, abbandonata da piccola ha trovato nel cibo il suo unico conforto: com’è oggi? Difficile crederci

Grazie al dottor Nowzaradan, Michael Blair ha risolto uno dei suoi più grandi problemi: l’obesità. E così, dopo aver perso un peso piuttosto notevole sia prima dell’intervento che dopo, ha potuto finalmente riappropriarsi della sua vita. Siete curiosi di sapere oggi com’è diventato? L’abbiamo rintracciato su Facebook. Ed abbiamo constatato che è davvero irriconoscibile.

Leggi anche –> Vite al Limite, a 20 anni pesava 315 kg: l’avete vista dopo il programma? Da non credere

Non sappiamo quanti chili abbia perso, anche se sul web si dice più di 100. Una cosa, però, è certa: oggi gode di ottima forma!