Un vero angolo di Paradiso: la casa di Luca Argentero è favolosa, che dettagli!

Gli spettacolari dettagli della casa di Luca Argentero vi lasceranno senza fiato: scommettiamo che non avete mai visto nulla del genere.

Sono passati davvero tanti anni da quando Luca Argentero è diventato uno dei volti più amati del cinema e della tv italiani. Era il lontanissimo 2003, parliamo di quasi venti anni fa, quando il bel piemontese allora studente di Economia, entrò nella casa del Grande Fratello come concorrente della terza edizione.

Da allora, Argentero ha intrapreso la strada della recitazione e dopo poco dalla conclusione della sua esperienza nel reality di Canale 5, riuscì ad affermarsi come attore: film, fiction, serie tv di enorme successo sono stati fino per lui le tappe di una splendida carriera che ha tutta l’aria di diventare sempre più strepitosa.

Felice accanto alla sua Cristina Marino, con la quale ha avuto una bambina, Luca è seguitissimo dai milioni di fan che lo ammirano per il suo talento e, perché no, anche per la sua indiscutibile bellezza.

Oggi vogliamo mostrarvi dove vive l’amatissimo attore insieme alla sua famiglia. Vi anticipiamo che la sua casa vi lascerà imbambolati, guardate qua!

Luca Argentero, la sua casa vi farà sognare: che spettacolo!

I due amatissimi attori e la piccola Nina Speranza vivono a Città Della Pieve, in provincia di Perugia, al confine con la Toscana e con la Val di Chiana. Un luogo davvero incantevole, dove poter rilassarsi e farsi cullare dai ritmi lenti della campagna.

Circondata da colline verdi, la dimora è caratterizzata da uno stile rustico, con mobili e suppellettili di valore che ricordano l’atmosfera dei vecchi casali. Già nell’ammirare queste immagini postate dall’attrice su Instagram, si percepisce la sensazione di pace e tranquillità che un luogo del genere è capace di trasmettere. Librerie e tavoli in legno contribuiscono a rendere l’ambiente estremamente accogliente.

Uno stile provenzale, che difficilmente non cattura l’attenzione: meravigliosa, vero?