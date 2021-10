Conoscete proprio tutto sulla vita privata di Milly Carlucci? Prima di suo marito, l’amatissima conduttrice è stata fidanzata con uno sportivo.

Siete pronti ad una serata all’insegna del ballo? Proprio questa sera, Sabato 16 Ottobre, avrà inizio la nuova e sorprendente edizione di Ballando con le Stelle. Con un cast davvero da urlo, Milly Carlucci inaugurerà nuovamente il suo programma. E, senza alcun dubbio, riscuoterà un successo davvero impressionante. In attesa, però, di saperne di più, siete curiosi di scoprire ogni minima cosa sulla colonna portante del programma?

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi a Ballando con le Stelle? La verità di Milly Carlucci

Certo, Milly Carlucci è amatissima e, molto probabilmente, molti di voi crederanno di conoscere ogni cosa su di lei, ma è davvero così? Chissà! Nel frattempo, vi chiediamo: ad oggi, Milly Carlucci è felicemente sposata, ma conoscete tutta la sua vita privata? Siamo certi: assolutamente no! Sposata dal 1985 con Angelo Donati, dal quale matrimonio sono nati due figli, Milly Carlucci è stata anche fidanzata con un amatissimo sportivo. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che questa relazione sia da rintracciarsi agli inizi della sua carriera. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La vita privata di Milly Carlucci: con chi era fidanzata prima del suo attuale marito

La carriera di Milly Carlucci, c’è da ammetterlo, è davvero incredibile. Entrata a far parte di questo mondo quando era davvero giovanissima, la conduttrice ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Ad oggi, nonostante siano passati anni dal suo debutto, continua ad essere tra i volti della televisione italiana più amati in assoluto.

Leggi anche –> Spiacevolissima notizia per Al Bano: è successo a pochi giorni dall’inizio di Ballando con le Stelle

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio agli esordi della sua carriera, Milly Carlucci abbia avuto una relazione con un amatissimo ed affermatissimo sportivo. Sia chiaro: non sappiamo quanto sia durata la relazione e né per quale motivo è terminata. Fatto sta che, dal 1985, è sposata con Angelo Donati. Ed è con lui che, ad oggi, fa ancora coppia fissa. Chi è, però, l’ex fidanzato di Milly Carlucci? Stiamo parlando proprio di lui: Marcello Guardacci, ex nuotatore italiano.

Conoscevate questo ‘retroscena’ sulla sua vita privata?