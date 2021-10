Arisa rivela la verità sul suo addio ad Amici di Maria de Filippi: ecco perchè ha lasciato il ruolo da insegnante nel famoso talent show.

Arisa ha cominciato la sua nuova avventura su Rai Uno: è una concorrente di Ballando con le stelle.

Dopo una magnifica esperienza come insegnate ad Amici di Maria De Filippi, è arrivato l’addio. Poi la notizia del passaggio in Rai, nel programma di Milly Carlucci. Qualcuno si è chiesto se tra lei e Mediaset, tra Rosalba Pippa e la redazione del talent show, fossero sorti problemi. L’artista ha raccontato la verità ed ha svelato il motivo dell’improvviso addio ad Amici!

Arisa: “Io non ho abbandonato”, ecco la verità sull”addio’ ad Amici

Arisa, celebre artista italiana e volto noto televisivo, nel corso della conferenza stampa di Ballando Con Le Stelle ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv.

Durante l’estate si sono rincorse diverse voci che parlavano del probabile addio di Arisa ad Amici: la notizia poche settimane dopo trovò la conferma con l’annuncio del nuovo cast. Lorella Cuccarini è stata scelta come insegnate di canto della nuova edizione del talent! Ma cosa è successo esattamente? Perchè Arisa ha salutato il programma di Maria de Filippi?

“Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia da quando ero piccola. Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perchè non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose” ha spiegato Arisa ai microfoni di Super Guida Tv. “E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perchè appunto facendo Amici, è molto impegnativo, e quindi ho avuto un momento d’impasse. Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria, però non ho abbandonato Amici, cioè nel senso: lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto”, ha concluso.

