La maestra di Amici di Maria De Filippi è sempre apparsa molto dura e severa: sotto la sua forte personalità si nasconde un animo fragile, ecco cosa ha raccontato Alessandra Celentano sulla sua vita privata.

E’ l’insegnante di danza nella scuola più famosa d’Italia, quella di Amici! Maria De Filippi ha scelto lei nel 2003 e, da allora, non se l’è mai lasciata scappare.

Alessandra Celentano con gli anni ha conquistato una certa notorietà nel mondo dello spettacolo: inizialmente non era vista di buon occhio ma oggi in tanti hanno imparato ad apprezzarla per la sua spietata sincerità. E’ diventata spesso idolo indiscusso del web per via delle sue ‘ramanzine’ o delle sue liti in onda con ballerini o colleghi. Non tutti sanno che dietro quello sguardo duro e severo si nasconde un animo fragile.

Alessandra Celentano: la maestra di Amici appare sempre molto ‘dura’, ma in pochi sanno che…

Alessandra Celentano in una lunga intervista al settimanale Oggi ha parlato a cuore aperto della sua vita privata. La celebre insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi è separata dal suo ex marito con il quale ha conservato un buon rapporto.

Non tutti sanno che dietro quello sguardo così severo, così duro, si nasconde un animo molto fragile: la maestra ha raccontato che spesso si lascia andare e scoppia in lacrime. “Io piango spesso. Una bella musica fa piangere. Un film può farmi piangere. I ricordi, quelli sì, mi fanno spesso scendere le lacrime” ha confessato l’insegnante di danza e celebre volto televisivo.

Oggi vive con sua sorella, Adriana, ed i loro cani: “Siamo noi due più otto cani. Fortunatamente abbiamo un giardino e la nostra allegra famiglia allargata ha i suoi spazi per convivere al meglio” ha raccontato al settimanale Oggi.

Leggi anche ‘Qualche tempo fa’: Alessandra Celentano pubblica uno scatto del passato e conquista tutti

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui