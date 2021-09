“Qualche tempo fa”: Alessandra Celentano pubblica uno scatto del passato e conquista tutti

Alessandra Celentano pubblica uno scatto del passato, e in poco tempo è boom di like.

Proprio oggi, domenica 19 settembre, parte la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la precedente che ha letteralmente conquistato tutti, siamo pronti a farci avvolgere ancora una volta. Sembrerebbe, secondo le anticipazioni trapelate, che le novità siano tante.

A quanto pare, si apprende che, tra i professori c’è una new entry e un cambio inaspettato. Lorella Cuccarini sarà presente per il secondo anno consecutivo, ma questa volta, non nel banco di danza, ma farà parte dei professori di canto. Per il ballo, un grande colpo di scena. Sarà Raimondo Todaro, maestro di ballo che abbiamo avuto modo di vedere a Ballando con le stelle, a prendere il posto nella danza. Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Alessandra Celentano sono stati confermati. Adesso, poniamo la nostra attenzione sulla maestra di danza classica. La Celentano, di recente, ha reso noto uno scatto che ha conquistato tutti.

“Qualche tempo fa”: Alessandra Celentano pubblica uno scatto del passato e conquista il web

Alessandra Celentano da anni è presente ad Amici di Maria De Filippi in qualità di maestra di danza classica. Impossibile non amarla, è sempre pronta a dire la sua e a portare il suo pensiero avanti. Oggi, domenica 19 settembre, parte la nuova edizione del talent.

La Celentano, anche quest’anno, per la gioia dei telespettatori e dei suoi migliaia di fan, è presente nel ruolo di maestra e seguirà i nuovi allievi in questo lungo percorso. Amatissima e seguitissima anche sui social, proprio qui, la professoressa, ha pubblicato, di recente, uno scatto che ha conquistato tutti:

“Qualche tempo fa“, ha scritto a corredo dell’immagine in cui è ritratta in un momento del passato, di diversi anni fa. Non sappiamo precisamente la data, perchè, Alessandra, non l’ha riportato. Che dire, la maestra Celentano era una bellissima donna prima e lo è ancora adesso!