Come fare per prenotare un appuntamento per Abito da sposa cercasi e quanto costa: non tutti lo sanno, ecco tutti i dettagli.

Tra i tantissimi programmi che hanno fatto la storia di Real Time, Abito da sposa cercasi è tra quelli che saputo impressionare il pubblico sin dalla sua prima puntata. Ambientato nel salone di Kleinfeld, storica e famosissima boutique, il docu-reality racconta le storie di giovanissime spose che, in attesa del giorno più bella della loro vita, si rivolgono a Randy per trovare l’abito dei loro sogni.

Andato in onda per la prima volta nel lontano 2007, Abito da sposa cercasi ha riscosso un successo davvero impressionante sin da subito. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di 14 anni dal suo inizio, non soltanto ha alternato ben 10 dieci edizioni, ma continua ad essere un programma davvero seguitissimo. Sono davvero diverse le persone che amano seguire le vicende delle giovani spose e sono davvero tantissime le persone che, invece, vogliono sapere qualche cosa in più sulla famosissima boutique. Ad esempio, quanto costa un abito? E, soprattutto, com’è possibile prenotare un appuntamento in boutique? Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Come prenotare un appuntamento per la boutique di Abito da sposa cercasi?

Anche voi siete rimasti affascinati e meravigliati quando avete visto i vestiti presenti nel programma Abito da sposa cercasi? Come darvi torto! In onda su Real Time, il programma non perde mai occasione di poter incantare tutte le sue telespettatrice proprio per l’eleganza dei suoi abiti. Ciascuno di essi, infatti, rispecchia alla grande tutto ciò che una giovane sposa vorrebbe per il suo giorno speciale.

Siete rimasti talmente senza parole che, per il giorno del vostro matrimonio, volete fare una scappatina in boutique e non sapete cosa è possibile fare per prendere appuntamento? Ebbene: questo è l’articolo giusto per voi! Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che prenotare una visita in boutique non è affatto difficile. L’unica cosa da fare,infatti, è chiamare il numero apposito del negozio. E confermare la propria presenza per un determinato giorno e determinato orario. Sia chiaro: la visita non dura mai meno di 1 ora e mezza. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si legge su TV Blog, sembrerebbe che, una volta confermata la presenza, lo staff del Klenfield vi chiederà 100 di caparra che vi verrà restituita appena vi farete vedere in boutique per l’appuntamento. O vi verrà decurtata qualora non vi presentaste. E non avvisaste prima di 48 ore la vostra assenza.

Infine, ultima domanda: quanto costa un abito? Sembrerebbe che si parta da un minimo 2000 euro fino ad un massimo piuttosto eccessivo. Insomma, la boutique rispetta ogni vostra esigenza.