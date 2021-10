Callum si è presentato a La Clinica della Pelle con ben 30 protuberanze su tutto il corpo: immagini impressionanti, cos’è accaduto.

Forse non tutti lo sanno, ma sono davvero tantissime le persone che hanno problematiche legate alla loro pelle e per cui vivono un vero e proprio incubo. Lo abbiamo visto, ad esempio, con Mariah o con Abigail, entrambe giovanissime ma con un viso deturpato dall’acne, ma ce ne ha dato ampia conferma anche la storia di Gemma. Chi più e chi meno, quindi, vive un dramma a causa di questi problemi. Ed ha tutte le intenzioni perciò di trovare una soluzione.

Nel corso di queste due stagioni de La clinica della pelle, abbiamo conosciuto tantissimi pazienti della dottoressa Emma Craythorne. Tra questi, non possiamo fare a meno di non prendere in considerazione la storia di Callum. Arrivato nello studio della dermatologa irlandese, l’uomo ha raccontato di aver circa 30 protuberanza su tutto il corpo. E di sentirsi fortemente a disagio a causa di questo suo problema. “Sarebbe un sollievo trovare una soluzione”, ha detto Callum alla dottoressa. Scopriamo insieme a questo punto cos’erano e, soprattutto, come ha deciso di agire la Craythorne.

La clinica della pelle, la storia di Callum e delle sue protuberanza: cos’è successo

Alle telecamere de La clinica delle pelle e alla dottoressa Craythorne, Callum ha raccontato di aver scoperto la prima protuberanza intorno ai 25 anni. Col passare del tempo, però, la situazione non è affatto migliorata, bensì peggiorata. Da che ne contava soltanto una, Callum si è ritrovato a contarne circa 30/40 di grandezza diversa. Alcune, pensate, il giovane le ha descritte anche come delle vere e proprie palline. “Mi chiedo se siano pericolose”, ha concluso il suo racconto.

Fortunatamente, la situazione di Callum non era affatto grave. Come raccontato dalla dottoressa Craythorne, infatti, quelle protuberanze non erano altro che dei lipomi, ovvero degli ammassi di cellule adipose. Esclusa l’ipotesi di cancro, la dermatologa ha immediatamente proceduto con l’estrazione soprattutto su quelle parti del corpo dove gli procuravano più disagio.

“Sono molto soddisfatto e contento”, ha detto Callum appena terminato l’intervento. Buona fortuna per tutto!