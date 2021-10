È stata la famosa ed amata Adriana di Rocky, ma com’è diventata oggi dopo 30 anni? Vedere le sue recentissime foto vi lascerà senza fiato!

Avete mai visto la saga dedicata al mitico campione ‘Rocky’? Assolutamente si, ne siamo certi! Uscito in tutte le sale cinematografiche nel lontano 1976, la pellicola ha saputo riscuotere un successo impressionante sin da subito. Tanto è vero che negli anni a venire non soltanto è arrivato a ben 5 capitoli, ma ancora adesso continua ad essere considerato un vero e proprio cult del cinema.

Il primo capitolo della saga, come ricorderete, è stato pubblicato nel 1976. Da quel momento, il successo è stato davvero spropositato. Tanto che, proprio nel 2006, ne è uscito l’ultimo capitolo, scritto e diretto dal mitico Sylvester Stallone. Diventate una vera e propria leggenda del cinema, le avventure del pugile continuano ad essere amatissime. Ed altrettanto lo sono anche quei protagonisti che hanno partecipato alla pellicola. Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: la mitica Adriana! Ecco, ma cosa sappiamo adesso su di lei? Sono trascorsi esattamente 30 anni da quando ha partecipato al quinto capitolo del film, ma com’è adesso?

Adriana era la moglie del mitico Rocky, ricordate? Eccola oggi dopo 30 anni

Rocky è indimenticabile e questo è indiscusso, ma vogliamo parlare della ‘sua’ Adriana? Anche lei, diciamoci la verità, è tra quei personaggi che hanno segnato il successo del film. E ancora adesso, a distanza di ben 30 anni dalla sua ultima apparizione nel film, continua ad essere amatissima.

È proprio nel corso dell’ultimo capitolo della saga, quello uscito nel 2006 e scritto e diretto da Sylvester Stallone, che abbiamo scoperto che Adriana è morta nel 2002 a causa di un tumore. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi la sua attrice? Oltre che essere bravissima nel suo ruolo, Talia Shire ha saputo conquistare tutti anche per la sua bellezza. Ma com’è diventata oggi? Eccola qui:

Lo scatto risale al 2019, sia chiaro. Eppure, non si può fare a meno di notare la sua incredibile bellezza. Bellezza che, da come mostrato, non è stata affatto scalfita dal tempo. Siete d’accordo?