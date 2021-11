Avete mai visto la villa di Miley Cyrus? Non è per tutti, ha ben sei camere da letto e cinque bagni: tutti i dettagli.

Miley Cyrus è una cantante e un’attrice statunitense molto amata. E’ la figlia del cantante country Billy Ray Cyrus e di Letitia “Tish” Cyrus. Questo ci fa capire che, da sempre, ha vissuto nel mondo della musica.

Era giovanissima quando ha iniziato a prendere lezioni di canto e di recitazione. A 12-13 anni partecipa ai provini per diventare Hannah Montana nell’omonima serie televisiva di Disney Channel. In realtà, si candida per il ruolo della migliore amica della protagonista, Lilly, ma non viene scelta, perchè ritenuta troppo piccola. Ma alla fine, riesce ad ottenere il ruolo da protagonista. Questo le dona una popolarità incredibile. Ma alla recitazione, affianca la passione per la musica. Oggi è una vera e propria star, tanto da essere una delle artiste più amate del mondo. Quando non lavora, Miley ama rilassarsi nella sua casa: avete mai visto la villa in cui vive? Non è per tutti!

Leggi anche Piccolissima ma già pronta ad esplodere nel mondo dello spettacolo: oggi è una vera e propria star

Avete mai visto la villa di Miley Cyrus? E’ straordinaria ma non è per tutti!

La serie televisiva Hanna Montana è stata per lei un trampolino di lancio, anche se, fin da piccola, la passione per la musica e per la recitazione si è sempre fatta sentire. Figlia del cantante country Billy Ray Cyrus, è proprio con suo padre che l’abbiamo vista nella seguitissima serie Disney.

Leggi anche Coronavirus, appello di Miley Cyrus a Conte e altri leader: aderite al “Global goal”

Negli ultimi anni, sembrerebbe aver messo un po’ da parte la recitazione per dedicarsi alla musica. Oggi è una vera e propria star! Sempre molto impegnata, sicuramente, quando non lavora, Miley ama rilassarsi, e qual è il posto ideale per farlo? La sua spettacolare villa! Perchè sì, vive in un posto magico, a Los Angeles, ma non è per tutti!

La sua è una villa mozzafiato, composta da sei stanze da letto e ben cinque bagni. Sembrerebbe che, il pavimento sia in legno con una cucina moderna. Il portale Idealista.it, fa sapere che c’è anche un cinema con uno snack bar e una grande sala da pranzo. All’esterno, c’è un grande giardino con una zona barbecue, e con una grande piscina. Ovviamente, per una star, cos’è che non può mancare? La zona dedicata alla musica, quella è sempre presente!