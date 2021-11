Lascia Cortesie per gli ospiti: l’annuncio dell’amato giudice spiazza i fan

Dopo tanti anni lascia Cortesie per Gli Ospiti: l’annuncio del giudice tanto amato ha spiazzato i fan.

Cortesie per gli ospiti ci fa compagnia da tanti anni. In onda su Real Time, è molto seguito. In ogni puntata vediamo due coppie che si sfidano. Viene offerto un pranzo o una cena ai tre giudici e alla coppia rivale. I tre conduttori danno un voto e un loro parere, ognuno nel suo campo specifico, come nell’arredamento della casa, nel modo di apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti, e per modo di posizionare le portate.

Soltanto alla fine, vengono svelati i risultati e la coppia vincitrice porta a casa un premio. I tre giudici sono Csaba Dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Come vi abbiamo accennato di sopra, un amatissimo giudice ha deciso di lasciare il format. Sul suo canale social, ha dato l’annuncio.

Cortesie per gli ospiti, l’amatissimo giudice lascia il programma: l’annuncio sui social

Dopo tre anni e centinaia di puntate, Diego Thomas ha deciso di lasciare, forse, per questa nuova edizione, o anche per le altre, Cortesie Per gli ospiti. E’ stato proprio il giudice e conduttore dell’amato format a darne l’annuncio. Ha pubblicato un lungo post sul suo seguitissimo canale instagram, in cui ha dato la notizia ai suoi migliaia di fan.

“Carissime amiche e carissimi amici, a voi che mi seguite rendo partecipi prima di tutti di una scelta che ho fatto, dopo più di tre anni, 298 puntate e 596 cene, non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti. Cortesie è un programma che mi ha dato tantissimo”, ha scritto a corredo del post, in cui ha pubblicato diverse foto insieme agli altri due giudici.

Ebbene, è proprio vero, Thomas, architetto e interior designer ha preso questa importante decisione: non sarà presente nelle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti. A quanto pare, come da lui scritto, ha deciso di concentrarsi sull’Architettura e su altri progetti personali: “C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro”. Dopo questo annuncio, sono stati migliaia i commenti, e molti follower si sono dispiaciuti per questa scelta.