“Non riesco a trattenere le lacrime”: il dramma raccontato da Cristiano Malgioglio; il retroscena che non tutti conoscono.

Una puntata intensa, quella di Da Noi a Ruota Libera in onda domenica 15 novembre 2021. Ospite della puntata Cristiano Malgioglio, che in studio da Francesca Fialdini si è raccontato a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata, il giudice di Tale e Quale Show ha svelato anche i dettagli di una dolorosa battaglia che ha dovuto affrontare.

“Questo mi tocca profondamente il cuore”, spiega Cristiano, visibilmente commosso dopo una clip mostrata dalla conduttrice. In seguito i dettagli di un retroscena che non tutti conoscono.

Cristiano Malgioglio: “Mi guardavo allo specchio e piangevo”, il dramma raccontato a Da noi a ruota libera

Un racconto da brividi, quello di Cristiano Malgioglio nella trasmissione domenicale di Francesca Fialdini in onda su Rai Uno. Il grande paroliere si è raccontato senza filtri, spiegando di aver affrontato una dolorosa battaglia contro una malattia. Si tratta di un melanoma, che ha scoperto per caso, mentre metteva la crema: “Ho visto un neo, ma non mi piaceva questo neo. La prevenzione per quanto riguarda il melanoma è molto importante.” Cristiano racconta che, quando ha mostrato ai medici il neo, gli è stato detto che andava tolto subito e che sarebbe stato operato dopo qualche giorno: “In quel momento sono impazzito, ho avuto terrore. Se fossero passati ancora due tre mesi, io avrei avuto cinque mesi di vita. Non puoi immaginare quel periodo cosa è stato per me, scompariva tutto, al mattino mi guardavo allo specchio e piangevo.”

Cristiano ringrazia il professore che gli ha salvato la vita, sottolineando ancora una volta l’importanza della prevenzione. A questo proposito, Cristiano ricorda la scomparsa di Rossano Rubicondi: “Si è trascurato moltissimo.

Il cantautore racconta che, quando tutto è finito per il meglio, ha accettato la proposta del Grande Fratello per ricominciare. Ma il dolore è stato forte: “Ho patito tanto. Non ho detto niente a nessuno, mi sono confidato solo con Mara Venier.” Un’intervista toccante, attraverso cui Cristiano ha sensibilizzato il pubblico su un argomento davvero importante. Voi avete seguito la puntata?