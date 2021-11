Erano gli anni 2000 quando davvero giovanissima ha partecipato a Miss Italia, ma voi l’avete riconosciuta? La sua bellezza non è stata scalfita dal tempo.

L’avete riconosciuta in questo scatto che la ritrae durante Miss Italia nel 2000? Guardate con attenzione la foto che, a breve, vi riproporremo in basso: il suo sorriso è completamente identico al passato e la sua bellezza non è affatto cambiata nel corso del tempo.

Nel corso di queste settantaquattro edizioni di Miss Italia abbiamo avuto la possibilità non soltanto di conoscere tantissime vincitrice, ma anche tantissime e numerosissime partecipanti. Come dimenticare, ad esempio, colei che, all’età di 24 anni, ha calcato il palco di Salsomaggiore Terme. Ed ha incantato tutti i telespettatori del concorso per la sua incredibile bellezza. Da quel momento, ne sono passati di anni. E la modella in questione ha saputo cavalcare la cresta dell’onda. Voi, però, l’avete riconosciuta? Ad oggi, è un volto amatissimo della televisione italiana, ma di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, la sua bellezza non è stata affatto scalfita dal tempo.

Ha partecipato a Miss Italia nel 2000: chi è in questa foto? È proprio lei a soli 24 anni

Correva esattamente l’edizione di Miss Italia degli anni 2000 quando, appena ventiquattrenne, la splendida modella calcava la passerella di Salsomaggiore terme. E conquistava tutti per la sua incredibile bellezza. D’altra parte, non si può dire affatto nulla in contrario. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete riconosciuta?

Sono trascorsi esattamente 21 anni dalla sua sfilata a Miss Italia ed, ad oggi, è diventata una donna amatissimo dello spettacolo italiano. Recentemente, l’abbiamo vista nella casa del GF Vip e durante la sua esperienza ha catturato tutti per la sua simpatia. Voi, però, avete capito di chi stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo immediatamente:

Avete visto proprio bene, si! È lei: Cecilia Capriotti! Lunghi capelli scuri, bellezza impressionante e sorriso smagliante, sono alcuni dei dettagli che denotano il suo fascino a Miss Italia e che, ancora adesso, la rendono davvero speciale ed unica. Diteci la verità, però: voi l’avevate riconosciuta?