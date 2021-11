Si chiama Caterina ed è la figlia di una famosa attrice, siete riuscita a riconoscerla? La somiglianza con la sua mamma è davvero impressionante.

Non ci sono parole per descrivere la sua bellezza: è un vero e proprio incanto! Lei si chiama Caterina. È giovanissima. Ed è la protagonista indiscussa di una serie televisiva di successo. Ma non solo. Oltre ad avere un talento davvero innato, la giovane Caterina è la figlia di un’amatissima e notissima attrice italiana.

Non si fa altro che parlare di lei: la giovane Caterina! Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile, la ragazza ha da poco debuttato nelle vesti di attrice. Ed, ovviamente, ha già conquistato tutti. Proprio in questo ultimo periodo, infatti, è una delle protagoniste indiscusse di una serie televisiva di Amazon Prime. Sapete, infatti, che, proprio sulla piattaforma Amazon, è disponibile una serie che racconta la vita di Carlo Verdone? Davvero incredibile, non c’è che dire! Sapete, però, che Caterina non è l’unica in famiglia ad avere un talento e a godere di un successo davvero spietato. Lei, come dicevamo, è infatti la figlia di un’amatissima attrice. Voi, però, siete riusciti a riconoscerla? Guardate con attenzione la foto: mamma e figlia sono due vere e proprie gocce d’acqua. Scopriamo insieme ogni cosa.

È la figlia di un’amatissima attrice italiana: sono due gocce d’acqua

Siete riusciti a riconoscere anche voi questa incredibile somiglianza? Come darvi torto: mamma e figlia sono davvero identiche, non c’è che dire. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando? La risposta è semplicissima. Caterina, da quanto si legge dal web, fa di cognome De Angelis. Il suo cognome non vi risulta affatto nuovo? Avete ragione! Si tratta dell’ex compagno di Margherita Buy!

Si, avete visto proprio bene! Caterina non è altro che la figlia della mitica e straordinaria Margherita Buy, anche lei amatissima attrice italiana. Purtroppo, ad oggi, le informazioni che abbiamo sul suo conto sono davvero minime. Quello che, però, sappiamo è che, proprio in questi giorni, ha compiuto il suo debutto da attrice. Ed ha fatto impazzire praticamente tutti.

Adesso, quindi, non ci resta altro che attendere il suo exploit come attrice. Perché, ne siamo certi, arriverà!